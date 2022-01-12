بكوب حليب اعملي كيلو نوتيلا بالبندق والسوداني بالخلاط اقتصادية ناجحة 100% 

النوتيلا نوع من أنواع كريمات الدهن والتي من الممكن أن تكون بمثابة وجبة للأطفال حيث أنهم يفضلون تناولها مع الخبز وتحاول الأمهات أن تقمن بعمل وصفة النوتيلا المنزلية لذا نهتم الآن ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طريقة ووصفة أصلية نستطيع من خلالها أن نقوم بعمل أفضل نوتيلا كريمي بالشيكولاتة والبند المميزة والتي يحبها الأطفال والكبار ومن خلال ما سلي نعرض أهم المقادير وطريقة التحضير الأساسية للوصفة

طريقة إعداد النوتيلا بكوب حليب

من المعروف أن النوتيلا تعتبر من أنواع حشوات السندويتشات المتميزة وتمنحها الأمهات لأبنائهن بالمدارس كوجبة بداية اليوم تعطيهم المزيد من الطاقة والقيمة الغذائية وتعتبر نوتيلا لمحلات مميزة في الطعم ولكنها لن تكون مفيدة مثل التي نحضرها في المنزل حيث أنه بالإمكان استعمال مكونات صحية تعطينا نفس النتيجة للنوتيلا الجاهزة ولكنها تكون صحية ومغذية بشكل أكبر ومن خلال الآتي نقدم مكونات وصفة نوتيلا بيتي ممتازة وسهلة التحضير.

مكونات إعداد النوتيلا في البيت

من السهل على كافة ربات البيوت إعداد أشهر وألذ كريمات الدهن للسندويتشات المقدمة للأطفال من خلال الآتي من تلك المكونات القادمة:

كوب من مكون البندق المحمص.

ربع كوب زيت ذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان من الزبدة.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب حليب طازج.

ملعقتان لبن مجفف.

ربع كوب مكون لبن مكثف ومحلى.

خطوات التحضير

من السهل بعد أن توفرت كل المكونات أن يتم التحضير لنوتيلا بيتي مميزة بطعم يشبه الجاهزة بل وأفضل من خلال الاتباع لخطوات بسيطة نذكرها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة: