نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني متألقة بشفايف وردية بملعقة نشأ قومي بعمل روح الشفايف الثابت في المنزل بمكونات طبيعية ١٠٠٪ في المقال التالي
تبحث جميع النساء دائما من أجل عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية وسهلة للغاية في المنزل من أجل توريد الشفايف حيث تسعي جميع النساء طوال الوقت من أجل إبراز الجمال والأنوثة لديهم من خلال العديد من مستحضرات التجميل التي تقوم بإضافة جاذبية وجمال على وجههم، كما يجب الإشارة أنه من أهم أدوات التجميل والمكياج هو روح الشفايف التي تحرص جميع النساء دائما على شرائها، ولكن هناك العديد من المنتجات الصناعية التي تسبب العديد من الأضرار على صحة الشفايف، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الشفايف بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.
طريقة عمل روج بمكونات طبيعية لتوريد الشفايف
طريقة عمل الروج في المنزل من الطرق السهلة للغاية كما يمكنكم توريد الشفايف بكل سهولة في المنزل بمكونات طبيعية ولا تحتاج إلى جهد كبير او تكلفة عالية ايضا يمكنكم تحضير روج الشفايف بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
- أحد الألوان الطبيعية المفضلة لديك.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- القليل من زيت النعناع.
- قلم روج مستعمل مسبقاً.
- القليل من الزيت العطري.
طريقة تحضير روج طبيعي لتوريد الشفايف
يمطنكن تحضير روج الشفايف بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- اولا يجب عليكم وضع الفازلين الطبي وزبدة الشيا وقلم الروح المستعمل في وعاء عميق ويجب أن يكون مقاوم للحرارة .
- ثم يجب عليكم إدخال الوعاء إلى الميكروويف بعد ضبطه على درجة حرارة متوسطة.
- يجب عليكم الانتظار حتى تذوب جميع المكونات ويتم خلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- ثم تخرجين الوعاء وتقومي بإضافة زيت النعناع والقليل من الزيت العطري ويجب أن يتم التقليب بشكل جيد حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها بصورة جيدة.
- احضري علبة روح فارغة وقومي بوضع جميع المحتويات السابقة فيها ثم ادخليها إلى الثلاجة حتى تتجمد.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ