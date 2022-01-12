كوني متألقة بشفايف وردية بملعقة نشأ قومي بعمل روح الشفايف الثابت في المنزل بمكونات طبيعية ١٠٠٪

تبحث جميع النساء دائما من أجل عمل روج الشفايف في المنزل بمكونات طبيعية وسهلة للغاية في المنزل من أجل توريد الشفايف حيث تسعي جميع النساء طوال الوقت من أجل إبراز الجمال والأنوثة لديهم من خلال العديد من مستحضرات التجميل التي تقوم بإضافة جاذبية وجمال على وجههم، كما يجب الإشارة أنه من أهم أدوات التجميل والمكياج هو روح الشفايف التي تحرص جميع النساء دائما على شرائها، ولكن هناك العديد من المنتجات الصناعية التي تسبب العديد من الأضرار على صحة الشفايف، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الشفايف بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.

طريقة عمل روج بمكونات طبيعية لتوريد الشفايف

طريقة عمل الروج في المنزل من الطرق السهلة للغاية كما يمكنكم توريد الشفايف بكل سهولة في المنزل بمكونات طبيعية ولا تحتاج إلى جهد كبير او تكلفة عالية ايضا يمكنكم تحضير روج الشفايف بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

أحد الألوان الطبيعية المفضلة لديك.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

القليل من زيت النعناع.

قلم روج مستعمل مسبقاً.

القليل من الزيت العطري.

طريقة تحضير روج طبيعي لتوريد الشفايف

يمطنكن تحضير روج الشفايف بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: