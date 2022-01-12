نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكتير في المقال التالي
تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الطحينة في المنزل كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من السمسم عن طريقة التحميص بشكل جيد ثم يجب عليكم طحنه جيدا، كما يجب الإشارة أن الطحينة الخام تدخل في العديد من الحلويات المختلفة مثل الحلاوة الطحينية وحلاوة السمسم ايضا كما يمكنكم تقديم الطحينة الخام بجانب العديد من الوصفات والأطعمة المختلفة مثل تقديمها بجانب الفراخ المشوية أيضا والكفتة أيضا والعديد من الأكلات المختلفة لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم خطوة بخطوة ايضا تابعوا معانا.
طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم
المكونات:
- تحتاج إلى إضافة نصف كوب سمسم أبيض.
- ملعقة صغيرة من الدقيق.
- رشة ملح.
- فنجان زيت.
طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم
يمكنكم تحضير الطحينة الخام بكل سهولة بالسمسم من خلال الخطوات الآتية:
- حيث أنه اولا يجب عليكم إحضار مقلاة ونضع فيها القليل من السمسم مع الدقيق الأبيض ويجب إضافة رشة من الملح ثم يجب عليكم وضع جميع المكونات على النار ثم يجب عليكم التقليب حتى يتحمص جيدا.
- كما أنه يجب علينا طحن حظيت المكونات في الكبة وفي دافئ حتى يصبح ذات قوام ناعم ثم نقوم بإضافة فنجان الزيت بسكب تدريجي حتى يتحول إلى طحينة ناعمة.
- ثم تحفظ الطحينة في عبوة أو برطمان ووقت الاستخدام يجب عليكم تخفيفها ونضع عليها البهارات ويتم تقديمها بجانب العديد من الأكلات المختلفة وبالهنا والشفا.
- كما أنه يمكنكم تقديم الطحينة الخام بجانب العديد من الأطعمة حيث تعتبر من أشهر المقبلات التي يتم إضافتها بجانب الأنواع المختلفة من الطعام.
- كما أنه يمكنك استخدام الطحينة مع أي نوع من أنواع المشويات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ