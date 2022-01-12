طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلي من الجاهز وأوفر بكتير

تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الطحينة في المنزل كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من السمسم عن طريقة التحميص بشكل جيد ثم يجب عليكم طحنه جيدا، كما يجب الإشارة أن الطحينة الخام تدخل في العديد من الحلويات المختلفة مثل الحلاوة الطحينية وحلاوة السمسم ايضا كما يمكنكم تقديم الطحينة الخام بجانب العديد من الوصفات والأطعمة المختلفة مثل تقديمها بجانب الفراخ المشوية أيضا والكفتة أيضا والعديد من الأكلات المختلفة لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم خطوة بخطوة ايضا تابعوا معانا.

طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم

المكونات:

تحتاج إلى إضافة نصف كوب سمسم أبيض.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

رشة ملح.

فنجان زيت.

طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم

يمكنكم تحضير الطحينة الخام بكل سهولة بالسمسم من خلال الخطوات الآتية: