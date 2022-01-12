نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقمة الباشا بلتر حليب وكوب دقيق هتعملو ألذ حلويات بدون فرن والطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقمة الباشا من الحلوى التركية اللذيذة الذي يعشقها الكبار والصغار، وهي أيضاً من الحلوى التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، وتبحث الكثير من الأمهات عن كيفية تحضير لقمة الباشا في المنزل لكي تسعد أطفالها، حيث يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت، ولذلك في هذا المقال نسرد لكم طريقة عمل لقمة الباشا بكل سهولة.

طريقة عمل لقمة الباشا

تتعدد طرق عمل لقمة الباشا التي يعشقها الجميع لأنها حلوى خفيفة ولذيذة ويطلبها الأطفال كثيراً وهي حلوى مفيدة لأنها تحتوي على الحليب وجوز الهند، ويوجد العديد من الطرق والوصفات المختلفة ومن هذه الطرق وفيما يلي.

المكونات

كوب من الدقيق.

٣ اكواب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

٢ ملعقة فانيليا.

كما أنه لا بد من إضافة ربع كوب جوز الهند.

كما أنه تحتاج إلى مكسرات حسب الرغبة.

كوب كريم شانتيه.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

ومن ضمن خطوات التحضير للقمة القاضي هي الخطوات التالية:

حيث أنه في البداية نحضر وعاء كبير ثم نضع فيه الحليب والنشا والسكر ونقلب جيداً حتي يذوب السكر والنشا.

ثم نضع الدقيق ونقلب مرة أخرى حتى يختفي الدقيق تماماً ثم نرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر ثم نضع الفانيليا ونقلب جيداً لمدة ١٠ دقائق حتي يصل الخليط إلى درجة الكريمة وهذا هو مانحتاجه.

ثم بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً، ثم في صنية نرش جوز الهند ثم نضع عليه الخليط السابق ونتركه حتي يبرد ثم نضع على الوش المكسرات وكريم الشانتيه ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة وتقدم باردة وبالهنا والشفا.