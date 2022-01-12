بدون مقوار هتقوري الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ هتقوري اكتر من 3 كيلو بدون تعب

تقوير الباذنجان والكوسة يسير من خلال أن نقوم بالاعتماد على خطوات وطرق بسيطة بديلة عن استعمال المقوار حيث تعتبر وصفة المحاشي المشكلة من بين أكثر الوصفات من الأطعمة والأطباق والتي تعد أطباق رئيسية لها أهميتها ومفضلين تناولها، ومن خلال ما يلي نساعد ربات البيوت على إنجاز تجهيز وحشو الخضار من كل أنواعه، حيث تعتبر الطرق السريعة التي لا بد من الاعتماد عليها في التقوير تعتبر طرق مثالية ومن الممكن أن تختار ربة المنزل الطريقة التي تريحها وتجعلها سريعة في إنجاز تجهيز وطهي مختلف نوعيات المحاشي المشكلة من كل الأنواع بأسهل الطرق ومن خلال الآتي توضيح لأهم الطرق وخطوات إعداد الخضار المقور قبل الحشو.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

عليك من خلال المتابعة لتلك الفقرة تجريب الاعتماد على هذه الطريقة السريعة و المتميزة والتي عن طريقها من الممكن الانتهاء من خطوة التقوير السريع لخضار الكوسة.

وكذلك تقوير الباذنجان وبمنتهى السهولة وقد تكون تلك الطريقة أسرع كثيرا من التقوير الذي نستخدم فيه المقوار حيث تقوم ربة المنزل باللف للسكين بالداخل من كل الثمار من الخضار المراد عمل تقوير له.

وهذا يكون للحصول عليها بحيث تكون خالية نهائيا من أي تواجد للب ومن ثم يتم وضع الحشو بداخل للحصول على المحشي جاهز تماما وتسهل التسوية له وفي أقل وقت ممكن.

تقوير الباذنجان والكوسة باستعمال قطاعة التفاح