أقوى كيراتين طبيعي في نصف ساعة هيكون شعرك زي الحرير طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن

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عمر شويل - جدة عمل كريم الخميرة من أنواع الكريمات التي تساعد على فرد الشعر الخشن المجعد وهي كيراتين طبيعي للشعر تنعمه بدون أي ضرر على الشعر، وتبحث العديد من النساء عن طرق طبيعية لفرد الشعر الخشن في المنزل دون الذهاب إلى الكوافير واستخدام المواد الكيماوية التي تضر الشعر، في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر.

طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر المجعد الخشن

يوجد العديد من الوصفات والطرق المختلفة لعمل كريم الخميرة في المنزل، تعد الخميرة من الوصفات التي تجعل الشعر ناعم ومفرود وتمنع تساقطه، ومن هذه الطرق فيما يلي.

طريقة الخميرة والماء وزيت الزيتون

المكونات

كوب من الماء دافئ.

٢ ملعقة من الخميرة الفورية أو العادية.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير

نضع الخميرة في وعاء ثم نضيف الماء وزيت الزيتون ونقلب جيداً حتي تصبح مثل الكريم، ثم نتركها لمدة ١٠ دقائق.

بعد ذلك نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ونتركها على الشعر لمدة ساعتان ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.

ننشف الشعر جيداً ثم نضع عليه كريم مرطب أو أي نوع من أنواع الزيوت المناسبة لنوع الشعر.

طريقة الخميرة والزبادي وعصير الليمون

المكونات

كوب زبادي.

٣ معالق من الخميرة.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

نضع كوب الزبادي في وعاء ثم نضع عليها الخميرة وعصير الليمون ونقلب جيداً حتي تصبح المكونات مثل الكريم، ثم نضع الخليط على الشعر مع شد الشعر ببطء نفعل ذلك حتي يتوغل الخليط إلى جميع الشعر ويغطى بكيس ونتركه لمدة ٣ ساعات.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، الزبادي والخميرة من الطرق الفعالة في تنعيم وفرد الشعر بسرعة عليكم بتطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المثالية في أقل وقت.