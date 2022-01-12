نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الحاتي.. تتبيلة الفراخ المشوية مثل محلات الكبابجي طرية ولذيذة وهذا المكون هو السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفراخ المشوية من أهم أنواع طهي الفراخ التي يعشقها الكبار والصغار وتتميز بطعم لذيذ وشهي، وتبحث الكثير من السيدات عن تتبيلة الفراخ المشوية اللذيذة مثل المحلات، في هذا المقال نسرد لكم أسهل وأبسط طريقة تتبيلة الفراخ المشوية أفضل من المحلات والذ.

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية

لأننا نعشق الفراخ المشوية نسعي لشرائها بكثرة من المحلات لذلك نقدم لكم طريقة أفضل من المحلات وبمكونات متوافرة في كل منزل وتكون الطريقة فيما يلي.

المكونات

فرخة متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة.

٢ حبة طماطم.

ملعقة كاري.

ملعقة مستردة.

فلفل أخضر.

ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة كزبرة ناشفة.

كوب زبادي.

ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة ثوم بودر.

طريقة التحضير

أولاً نغسل الفرخة جيداً بالماء والخل والدقيق ثم نقوم بقطع الفرخة من الخلف ونتركها جانباً، نضع في الكبة البصلة والطماطم والبابريكا والملح والفلفل الأسود والكمون والفلفل الأخضر ونصف ملعقة الخل والزبادي ملعقة ثوم بودر والكاري والمستردة والكزبرة ثم نضرب جميع المكونات جيداً.

ثم بعد ذلك نضع الفرخة في وعاء ونضع عليها التتبيلة ونقلب جيداً حتى تصل التتبيلة لجميع أجزاء الفرخة، ممكن إستخدام الشوكة في غرس الفرخة حتى تشرب التتبيلة جيداً ونتركها لمدة ساعتان.

ثم نضع الفرخة على شبكة الشوي في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تمام النضج ثم نضعها في صنية بعد النضج ونضيف فحمة ساخنة داخل الصينية ونضع عليها نقطة من الزيت ونغطي الفرخة لمدة ٥ دقائق حتى تأخذ ريحة الفحم.

طريقة أخري للطهي

يمكن أن نضع صنية ونلفها بالفويل ورق الحراري ثم نضع بداخلها كيلو فحم ساخن ثم نرفعها على نار متوسطة ونضع عليها شبكة الشوي ونتركها لمدة ١٥ دقيقة ثم نقلبها الناحية الأخرى حتى تمام النضج، وبالهنا والشفا.