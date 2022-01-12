بكوب دقيق أصنعي كيكة الشوكولاتة بالصوص الرهيب وبالمقادير المظبوطة بطعم هش وخفيف

تعد كيك الشيكولاته من الحلويات الغربية التى تحمل مذاق مختلف عن الحلوى التقليدية، والتى يمكن تقديمها مع الشاى او القهوه او العصائر، وهو الكيك المفضل لدى الاطفال والكبار، حيث انه من الممكن ان يقدمه الأمهات بأكثر من طريقة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الشيكولاتة بخطوات بسيطة، وطريقه سهلة يمكنكم تنفيذها فى المنزل.

طريقة عمل كيك الشوكولاته

المكونات

٣بيضات.

١كوب من الكاكاو.

١كوب من السكر.

١كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الدقيق الابيض.

زرة ملح.

الطريقة

يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠.

فى وعاء كبيرنضع الدقيق مع البيكنج بودر وزرة الملح ونخلطهم جيدآ.

نضع فى وعاء الخلاط الكاكاو مع الحليب والسكروالزيت، ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نأخذ كوب من خليط الكاكاو ونتركة جانبآ.

نضيف إلى الخليط المتبقي فى وعاء الخلاط البيض والفانيليا ونقوم بضربهم.

نضع خليط الكاكاو فى وعاء الدقيق، ونخفقهم جيدآ حتى نتخلص من اى تكتلات بالخليط.

نسكب خليط الكيك فى صينية مدهونه بالزيت، ونضعها فى داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠دقيقة.

نخرج الكيك من الفرن بعد ان نتأكد من تسويتة، ونضيف على وجه الكيك خليط الكاكاو المتروك جانبآ من قبل.

نترك الكيك حتى يبرد تمامآ، ويصبح جاهزآ للتقديم.

طريقة اخرى لتحضير صوص الشيكولاته

المكونات

٤معالق كبيرة من الكاكاو المحلى.

٢معلقة كبيرة من الذبدة.

كوب من الحليب السائل.

ذرة فانيليا.

الطريقة

نضع الكاكاو مع الذبدة فى وعاء على نار هادئه.

نقلب جيدآ حتى تذاب الذبدة مع الكاكاوتمامآ.

نضيف إليهم الحليب مع الفانيليا ويقلب ببطئ حتى يصبح متجانس ومتوسط القوام.

يترك حتى يبرد، ثم يضاف على وجه الكيك.

اسرار نجاح كيك الشيكولاته