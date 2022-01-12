بالطريقة المصرية أعملي الكوارع على أصولها بالخلطة السرية بطعم رهيب

تعتبر الكوارع من أهم الأكلات الشعبية المصرية الجميلة والمفيدة، وهي مشهورة أيضا في معظم الدول العربية، وهى عبارة عن مفاصل واقدام البقر والاغنام، نقوم بوضعها في الماء ونقوم بغليها لنكتسب منها سوائل مفيدة قد تحتوي على مادة جيلاتينة مفيدة لصحة العظام والمفاصل للإنسان وتساعد المادة الجيلاتينة التى بداخلها على بناء الجلاتين بجسم الإنسان، حيث أنها لها قيمة غذائية عالية ولا تتسبب في زيادة الوزن لأن بها نسبة دهون قليلة، وتعتبر الكوارع من الأكلات الشهية بجانب باقي مأكولات اللحوم مثل الممبار والكرشة والسجق والكبدة، ويمكن أيضا أن تحضر بطرق مختلفة منها الشوربة ومنها المطبوخة فيعتبر طبق الشوربة هو الطبق الرئيسي في هذه الوجبة، وايضا الكوارع المطبوخة وهما ما نتحدث عنهم في هذا المقال.

طريقة تحضير الكوارع المسلوقة

المقادير:-

زوج من الكوارع الجاموسي أو البقري.

ثمرة بصل صغيرة.

ملعقتين من الخل.

ملح.

فلفل أسود.

ورق لورا.

طريقة التحضير:-

تغسل جيدا بالماء والخل والملح والدقيق نترك قليلا في هذا المحلول لمدة ساعة.

نضع وعاء على النار لماء السلق ونضع بها الخل ونترك حتى الغليان نضع بها الكوارع لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بتصفيتها من هذه الماء والتخلص منها والغرض من هذه الخطوة تنظيف اكتر للكوارع.

في وعاء على النار نضع قدر من الماء المناسب لسلقها.

نضع ورق اللورا والبصل ونتركها على النار حتى الغليان.

نقوم بشطفها من المحلول المائي وتوضع في وعاء التسوية ونستمر في تسويتها حتى تنضج.

وعند تمام التسوية نضف الملح والفلفل الأسود ونتركها على النار لمدة ٥ دقائق ونغلق النار.

يقدم بجانبها طبق من الفتنة والممبار ومخلل مشكل أو سلطة خضراء.

طريقة تحضير الكوارع المطبوخة

المقادير:-

كوارع مسلوقة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقتي سمن او زبدة.

نصف كيلو طماطم معصورة.

٢ ملعقة صلصة طماطم معلبة.

ملح .

فلفل اسود.

بهارات.

كمون.

بابريكا.

شطة.

طريقة التحضير:-