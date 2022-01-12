نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخلطة والبهارات السرية أعملي الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم ألذ من عربيات الكبدة في المقال التالي
تعد الكبدة من احلى الاكلات الشعبية المشهورة بطعمها الشهي اللذيذ، ومن فوائد الكبدة أنها تحتوى على نسبة بروتين وفيتامين عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث ان طعمها الفريد ورائحتها عن الطبخ تجذب لها الأطفال والكبار، فإنها تعد بأكثر من طريقة منها المقلية ومنها المشوية ومنها الاسكندراني، وكل طريقة لها طعم خاص ومميز عن غيرها، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، فهي من أحب الطرق اللذيذة والشهية، وهى من احب المأكولات لدى معظم الأشخاص وأيضاً طريقة تقديمها لذيذة سواء بجانب مكرونة أو سندوتشات، وتوجد منها الجاهزة فى المطاعم ولكن لتكملة فائدتها لنا وأطفالنا نقوم بعملها في المنزل لنكون أكثر أمانا ونظافة وجودة.
طريقة عمل الكبدة الاسكندراني
المقادير:-
- نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.
- ٢ثمرة فلفل اخضر رومي.
- ٢ ثمرة فلفل أخضر حار.
- نصف ثمرة من الثوم الشرائح.
- ١ ثمرة بصل جوانح.
- زيت ذرة.
تتبيلة الكبدة الاسكندراني
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة بهارات.
- نصف ملعقة كمون.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو(بابريكا).
- عصير ليمون.
- ملعقة خل ابيض.
طريقة التحضير:
- في بولة متوسطة نقوم بوضع الكبدة ونضع عليها الفلفل الاسود والبهارات والكمون والبابريكا.
- وتقلب جيدا وتترك جانباً لحين استخدامها.
- نقوم بتسخين مقلاه على النار ونضع الزيت لتترتفع درجة حرارتها في المقلاة ثم نضع الكبدة المتبلة وهذه الخطوة تعتبر من أهم أسرار نجاح الكبدة لأنها تعطى صدمة للكبدة ولا تخرج الماء اللى بداخلها فتنضح سريعا.
- بعد وضع الكبدة وتبدأ بتغيير لونها نضع الفلفل الرومى والفلفل الحار والبصل الجوانح ونقلب جيدا لتجانس المكونات مع بعضها.
- وحين تدخل فى السواء نضع الملح والخل والثوم وتقلب جيدا وتترك على النار لمدة ١٠ دقائق.
- بعد تمام النضج نغلق النار ونضع عصير الليمون ليعطي لها المذاق الحامض اللذيذ.
- يقدم بجانبها سلطة طحينة ومخلل مشكل وبطاطس محمرة وخبز بلدي أو خبر فرنساوي.
- ويقدم جانبها أيضاً المكرونة الأقلام أو الخواتم أو أرز بالكاري وسلطة خضراء وسلطة طحينة.
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