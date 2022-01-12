بالخلطة والبهارات السرية أعملي الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم ألذ من عربيات الكبدة

تعد الكبدة من احلى الاكلات الشعبية المشهورة بطعمها الشهي اللذيذ، ومن فوائد الكبدة أنها تحتوى على نسبة بروتين وفيتامين عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث ان طعمها الفريد ورائحتها عن الطبخ تجذب لها الأطفال والكبار، فإنها تعد بأكثر من طريقة منها المقلية ومنها المشوية ومنها الاسكندراني، وكل طريقة لها طعم خاص ومميز عن غيرها، وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، فهي من أحب الطرق اللذيذة والشهية، وهى من احب المأكولات لدى معظم الأشخاص وأيضاً طريقة تقديمها لذيذة سواء بجانب مكرونة أو سندوتشات، وتوجد منها الجاهزة فى المطاعم ولكن لتكملة فائدتها لنا وأطفالنا نقوم بعملها في المنزل لنكون أكثر أمانا ونظافة وجودة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المقادير:-

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

٢ثمرة فلفل اخضر رومي.

٢ ثمرة فلفل أخضر حار.

نصف ثمرة من الثوم الشرائح.

١ ثمرة بصل جوانح.

زيت ذرة.

تتبيلة الكبدة الاسكندراني

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة بهارات.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو(بابريكا).

عصير ليمون.

ملعقة خل ابيض.

طريقة التحضير: