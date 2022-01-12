فوائد ستغير حياتك أرخص مكسرات ذات فائدة غذائية عالية جدا

الفول السوداني واحد من أكثر المكسرات ويصنف أيضا من البقوليات ويعد من التالي الأعلى الشعبية في كثير من بلدان العالم وانتشرت زراعته في العديد من الدول حول العالم وخاصة بعد معرفة الفوائد العديدة التي يحتوي عليها، ويعد ،يتواجد الفول السوداني كحبة كاملة أو محمص أو ممكن تناوله كزبدة فول سوداني وأحيانا كدقيق الفول السوداني الذي يستخدم في بعض المعجنات والحلويات.

لماذا يجب تناول الفول السوداني

تناول الفول السوداني بكمية مناسبة خلال اليوم تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات وأنسب كمية يمكن تناولها في اليوم هي من ربع كوب اللي نصف كوب في اليوم بحد أقصى 100 جرام حتى يمكننا الاستمتاع بالعناصر الغذائية المختلفة به.

أهم فوائد الفول السوداني