نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد ستغير حياتك أرخص مكسرات ذات فائدة غذائية عالية جدا في المقال التالي
الفول السوداني واحد من أكثر المكسرات ويصنف أيضا من البقوليات ويعد من التالي الأعلى الشعبية في كثير من بلدان العالم وانتشرت زراعته في العديد من الدول حول العالم وخاصة بعد معرفة الفوائد العديدة التي يحتوي عليها، ويعد ،يتواجد الفول السوداني كحبة كاملة أو محمص أو ممكن تناوله كزبدة فول سوداني وأحيانا كدقيق الفول السوداني الذي يستخدم في بعض المعجنات والحلويات.
لماذا يجب تناول الفول السوداني
تناول الفول السوداني بكمية مناسبة خلال اليوم تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات وأنسب كمية يمكن تناولها في اليوم هي من ربع كوب اللي نصف كوب في اليوم بحد أقصى 100 جرام حتى يمكننا الاستمتاع بالعناصر الغذائية المختلفة به.
أهم فوائد الفول السوداني
- يعمل على حماية الجلد والحفاظ على صحته حيث يحتوي على فيتامين ج الذي يحفز إنتاج الكولاجين وبالتالي تجدد البشرة حمايتها من التجاعيد والتقدم في السن.
- يحتوي علي الدهون الأحادية الغير مشبعة حيث ينظم الوزن ومشبع جدا. يشبه بحد كبير زيت الزيتون في هذه الفائدة حيث يقي من أمراض القلب ويعمل علي توسيع الشرايين.
- يحتوي الفول السوداني على البروتين والألياف مما يجعله وجبة صحية مفيدة ومشبعة أيضا، فنقص الألياف الغذائية قد يسبب الإمساك وارتفاع الكروسترول وأمراض القلب المختلفة، فتناول ربع كون منه يوميا يمد الجسم بالكثير من الفوائد والعناصر المهمة كما يعد وجبة خفيفة جيدة وجدا لتناولها في الحميات الغذائية.
- يعزز الدورة الدموية للكلوسترول الجيد في الجسم.
- يعزز استهلاك مادة الريسفيراترول الخاصة بك وربما تسخير قوتها المضادة للأكسدة في وقاية الجسم من الكثير من الأمراض، فهو غني بمضادات الأكسدة فيما يعادل الفراولة والكرز في تأثيراهم المضاد للأكسدة.
- أثبتت الدراسات حديثا أنه أيضا يقلل الإصابة من حصوات المرارة بنسبة 25٪.
- من الأطعمة الغنية بعنصر النحاس الذي يعد عنصر أساسي في تحفيز إفراز الأنزيمات التي تحكم إنتاج الطاقة ونقص عنصر النحاس قد يكون سبب رئيسي في مرض الزها يمر والشلل الرعاش.
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