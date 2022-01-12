نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربيها حالا.. بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة ناجحة 100% في المقال التالي
لقمة القاضي من المأكولات او الحلويات اللذيذة التي يتم عملها في العديد من الدول العربية وتتميز بهذا الاسم الطريف كما يطلق عليها البعض اسم زلابية وهي لذيذة وتعد أحد المخبوزات ولكن في نفس الوقت يتم اضافة بعض الكريمات الشهية لها حتى تكون مميزة ولذيذة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد لقمة القاضي في المنزل بطريقة سريعة والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد لقمة القاضي كما سنتحدث عن طريقة القلي المناسبة التي يجب الالتزام بها أثناء إعداد لقمة القاضي حتى لا يذوب العجين في الزيت.
مكونات لقمة القاضي
من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات المهمة التي نحتاج إلى إضافتها إلى العجين حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي وهذه المكونات هي:
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من زيت القلي.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الماء الساخن.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
طريقة إعداد لقمة القاضي في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد لقمة القاضي وهي:
- داخل وعاء زجاجي نضع الدقيق والماء والسكر والنشا والخميرة والملح والفانيليا والزيت ونستمر في تحريك المكونات حتى تصبح لدينا عجينة جاهزة.
- بعد ذلك نترك العجينة تقريبا مدة 1\2 ساعة.
يمكن أن نقوم بإعداد شربات خاص بلقمة القاضي ويمكن استخدام السكر البودرة أو الفانيليا أ وشوكولاتة أو اللوتس او النوتيلا.
- بعد ذلك نحضر طاسة نضع فيها بعض الزيت ونقوم بتشغيل الطاسة حتى تصبح ساخنة.
- في الخطوات التالية نضع حبات لقمة القاضي داخل الطاسة الساخنة حتى تنضج.
- نكرر نفس الطريقة حتى ننتهي من جميع كمية العجين الموجودة لدينا ونحولها إلى حبات من لقمة القاضي.
- بعد ذلك نخرج لقمة القاضي من الزيت ونضع الحبات داخل وعاء كبير حتى نقوم بتصفيتها من الزيت تمامًا.
- بعد ذلك نحضر وعاء يحتوي على الشيرة ونضع فيه بعض حبات لقمة القاضي يمكن أن نقوم باضافة السكر البودرة لبعض الحبات الأخرى أو الشوكولاتة لبعض الحبات الأخرى
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