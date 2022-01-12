جربيها حالا.. بزجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة ناجحة 100%

لقمة القاضي من المأكولات او الحلويات اللذيذة التي يتم عملها في العديد من الدول العربية وتتميز بهذا الاسم الطريف كما يطلق عليها البعض اسم زلابية وهي لذيذة وتعد أحد المخبوزات ولكن في نفس الوقت يتم اضافة ‏بعض الكريمات الشهية لها حتى تكون مميزة ولذيذة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد لقمة القاضي في المنزل بطريقة سريعة والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد لقمة القاضي كما سنتحدث عن طريقة القلي المناسبة التي يجب الالتزام بها أثناء إعداد لقمة القاضي حتى لا يذوب العجين في الزيت.

‏مكونات لقمة القاضي

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن بعض المكونات المهمة التي نحتاج إلى إضافتها إلى العجين حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي وهذه المكونات هي:

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ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من زيت القلي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الساخن.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

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طريقة إعداد لقمة القاضي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد لقمة القاضي وهي:

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