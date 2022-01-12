مخاطر تشير إلى نقص أهم الفيتامينات في جسمك وأهم مصادر لتعويض هذا النقص

نقص فيتامين د ونقص الفيتامينات كلها عامة في أجسادنا قد يؤدي الي بعض الاضطرابات التي لا نجد لها تفسير أحيانا ، فالكثير من الفيتامينات لا يمكن لجسم الإنسان أن ينتجها حتى ولو بكميات قليلة أو غير كافية فيجب إمداد الجسم بها عن طريق الأطعمة المختلفة، أو عن طريق الأدوية والمكملات الغذائية وفي هذا المقال سنتعرف على أهم فيتامين نقصه يعرض أجسادنا للكثير من الاضطرابات.

أنواع الفيتامينات في أجسادنا

يحتاج جسم الإنسان اللي حوالي 13 فيتامين، فهناك نوعان من الفيتامينات فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون كفيتامين أ و د وفيتامين أخري قابلة للذوبان في الماء كفيتامين ج و ب.

مخاطر نقص فيتامين د

اضطراب ضربات القلب عدم انتظامها والشعور بالإرهاق. جفاف الجلد وأحيانا حكة الجلد. نقص فيتامين د قد يؤدي إلى ضعف المناعة وبالتالي كثرة الإصابة بنزلات البرد والانفلوانزا ويزيد من عدي إصابة الجهاز التنفسي. يؤدي نقصه أيضا إلى مشاكل العظام حيث انه مهم جدا لتحفيز الجسم على امتصاص الفسفور و الكالسيوم من الدم وأيضا نقصه يؤدي اللي بطئ التئام الجروح. أضطرابات الدورة الشهرية. يسبب أيضا الصداع والدوخة، تعددت أسباب الصداع والحيرة في أسبابة ولكن يعد نقص فيتامين د أحد أسباب الصداع. يعد فيتامين د نقصه سبب في تساقط الشعر الشديد ومرض الثعلبة أيضا. صعوبة التفكير والتركيز. ارتفاع ضغط الدم. ألام الظهر والساق. يؤدي أيضا إلى عدم الانتظام في النوم والاكتئاب وتقلب المزاج. ضعف النمو والكساح عند الأطفال.

أهم المصادر لإمداد الجسم الفيتامين د