فكرة عبقرية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

سلق وتقطيع الكرنب بسرعة من أهم ما تحتاج ربة المنزل إلى أن تتعرف على أهم طرقه المطبخية حيث تعتبر العديد من الوسائل التي من الممكن أن نقوم فيها بإعداد الكرنب متاحة ومن السهل تنفيذها لكن خطواتها تكون مختلفة كما أن هناك طرق جديدة نتعرف على بعض منها من خلال ما سيأتي من مجمل تلك الفقرات القادمة حيث يعتبر خضار الكرنب هو المكون الرئيسي لعمل وصفة المحشي الشهيرة والتي لا غنى لكل بيت عن طلبها وإعدادها لذا هناك حرص من قبل ربة المنزل إلى أن تعرف أسهل وأبسط طرق الإعداد الصحيحة والسريعة للورق وتجهيزه كي يكون صالح بعد ذلك للاستخدام.

سلق وتقطيع الكرنب بسرعة

من الممكن أن تبدأ ربة البيت في الإعداد لوصفة الكرنب من خلال البدء بتجهيز الورق، والورق لا بد من إعداده في البداية من خلال السلق وبالنيب لتلك الطرق فأصبح من السهل على ربة المنزل اختيار أبسط وأسرع طريقة ستقوم من خلالها بالسلق للكرنب بمنتهى السهولة ودون جهد يذكر ومن أهم تلك الخطوات التي من الممكن أن تساعد في السلق ثم التقطيع للكرنب ما يلي في النقاط القادمة من خطوات:

خطوات لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة

من الممكن أن يتم السلق للكرنب من خلال ما يلي من السطور القادمة:

الخطوة الأولى هي أن يتم الإحضار للكرنب المطلوب إعداده وسلقه.

بعد ذك يتم عمل إزالة لأي ورق خارجي غير مرغوب.

تلك الطريقة لا نقطع ولا نفصل فيها ورق الكرنب عن بعضه.

بعد ذلك يتم قطع الرأس للكرنب تماما.

بعدها نضع إناء على النار وفيه ماء لغمر الكرنب بداخله ومن الأفضل وضع ملعقة من الكمون مع الماء.

نضع الكرنبة في داخل الوعاء وبه الماء بالكمون.

نتركها حتى تمام السلق وتسوية الورق حتى يتيسر تقطيعه وإزالة العروق.

الخطوة التالية هي أن تتم التصفية تماما لورق الكرنب من الماء وبسرعة.

بعد ذلك يتم استعمال المقص في التقطيع للكرنب وهي تعبر من أسهل طرق للتقطيع بشكل متساوي للورق للتيسير من حشوه وتجهيزه بعد ذلك.

قدمنا لكم اكتر من طريقة لتقطيع وسلق الكرنب بسرعة لأن أغلب السيدات تعاني من مشكلة سلق وتقطيع الكرنب التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد فيجعل الكثير من السيدات تشعر بالكسل عند إعداد المحشي وبالأخص الكرنب لذا يمكنك اتباع الخطوات السابقة حيث أنها تسهل عليكي عملية تقطيع وسلق الكرنب كما أنه يمكنك عمل اكتر