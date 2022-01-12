بدون مواد كيميائية.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على اللون البني الغزالي زي الكوافيرات

بسبب انتشار ظاهرة ظهور الشعر الشيب المبكر في سن صغير ومعاناة العديد من الشباب من هذه المشكلة ‏وفي نفس الوقت لم تعد كريمات الصبغة الحل الأمثل لأنها على المدى البعيد بسبب تلف كبير في الشعر ولا بد من الاهتمام بالشعر بشكل أن دقيق حتى نعمل على حمايته من تأثير هذه الكريمات ولكن يمكن أن نستغني عن كل هذه المخاطر من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على صبغة الشعر والتخلص من المشاكل التي تعاني منها بواسطة خلطة طبيعية تعطي لون الشعر وفي نفس الوقت ‏لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد وصفات القضاء على شعر الشيب ومكونات هذه الوصفة.

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مكونات وصفة صبغة الشعر باللون البني

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاجها حتى نستطيع صبغ الشعر باللون البني وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من القهوة.

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‏ ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

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‏ ملعقة من زيت الزيتون.

‏ملعقة من زيت جوز الهند.

‏ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة كاكو

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طريقة إعداد وصفة صبغ الشعر باللون البني

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دائما نحاول استخدام بعض الألوان الطبيعية التي تساعد على التخلص من لون الشعر الأبيض في نفس الوقت تكون هذه المكونات خفيفة على الشعر ولا تؤثر علي او تؤدي إلى أي مشاكل مضاعفة ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن خطوات إعداد صبغة الشعر باللون البني باستخدام مواد طبيعية وهذه الوصفة هي:

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