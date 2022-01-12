مكون سحري لتفتيح وتنعيم وترطيب لون الشفايف وجعلها وردية وجذابة في غضون دقائق

الشفايف الوردية تجعل للوجه شكل جذاب ومختلف وتدل أيضا على الصحة ولكن في بعض الأوقات تتعرض الشفايف للسواد وتصبح مشققة خاصة في فصل الشتاء، ولذلك تلجأ السيدات إلى استخدام منتجات عناية خاصة بالشفايف من أجل تفتيحها وتنعيمها واليوم نقدم لكم طرق وخلطات طبيعية للحصول على شفايف فاتحة وناعمة بكل سهولة فتابعونا.

طريقة تفتيح الشفايف وتنعيمها

صودا الخبز وزيت الزيتون:

المكونات:

ملعقة من صودا الخبز.

كمية مناسبة من الماء.

زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بعمل عجينة من صودا الخبز والماء ونضعها على الشفايف باستخدام فرشاة الأسنان أو نقوم بتدليكها بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك تشطف بالماء ونجففها جيدا ثم ندهن زيت الزيتون أو مرطب للشفايف تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

صودا الخبز تساهم في إزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على الشفايف وهذه الوصفة فعالة للحصول على شفايف وردية.

وصفة خل التفاح

المكونات:

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من الماء.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الماء مع الخل ثم نضع القطنة في هذا المحلول ونسمح بها الشفايف عدة مرات ونتركها لمدة 15 دقيقة.

نغسل الشفايف بالماء وتكرر هذه الوصفة يوميا حيث يحتوي خل التفاح على أحماض الفا هيدروكسي التي تساعد في إزالة التصبغات من الشفايف وتفتيحها.

ماء الورد والعسل

المكونات:

نصف ملعقة من العسل.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المكونات السابقة ونضعها على الشفايف مع التدليك بحركات دائرية ثم تغسل بالماء وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

هذه الوصفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتساعد على جعل الشفايف وردية وتساهم في تفتيحها.

تفتيح الشفايف بسرعة

المكونات:

4 ملاعق من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: