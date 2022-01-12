نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية علي أصولها بطعم يجنن احلي من الجاهز في المقال التالي
العجينة المميزة من الكريب والتي تعطي الوصفة الأصلية لأفضل أنواع الكريب سواء الحلو أو الحادق من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تساعدنا في التحضير لأفضل نوع من أنواع الكريبات المتميزة ومن خلال توفر مقادير عمل العجينة الأصلية يسهل التحضير وبمنتهى السرعة للكريب وبجودة عالية وأفضل من المتوفر بالمحلات.
طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية
أفضل نوعيات العجين من المطبخ الأوروبي وأصبح من أشهر أنواع الوصفات الشائعة والتي تنتشر بمختلف المحلات ويطلبها الكثير من الناس ومن الممكن أن تتم التسوية بمنتهى السهولة بالمنزل ومن خلال الآتي توضيح لأهم المقادير التي من الممكن أن نعتمد على استعمالها للحصول على وصفة مميزة من عجينة الكريب المتميزة والتي تحتاج للمقدار الآتي:
المكونات
عجينة لكريب من اليسير لكل ربات البيوت أن تستخدمن المقادير التالية للحصول على العجينة جاهزة تماما للتسوية ثم إتمام الحشو بمختلف الخلطات والحشوات المتوفر سواء من المربات أو الشوكولاتة، أو مختلف نوعيات الجبن، وفيما يأتي أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل أفضل عجينة كريب.
- كوبان من الدقيق ويكون أبيض ومنخول.
- كوبان من الماء الفاتر.
- ملعقتان من حليب البودرة.
- بيضتان كاملتان.
- ذرة من الملح.
- ملعقة من السكر.
- القليل من الزيت حوالي ملعقة.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
خطوات عمل عجينة الكريب
من خلال خطوات بسيطة نقوم بالتحضير لوصفة عجين الكريب الشهير والمميز بأفضل مذاق وأعلى مستوى من الجودة لتلقي الحشوات بعد التسوية.
- نحضر وعاء ملائم وبه الدقيق مع الماء ويتم التقليب لهما معا.
- إضافة الحليب البودرة مع التقليب الجيد.
- الخطوة التالية تم الإضافة للبيض بعد أن يتم خفقه بوعاء آخر منفصل.
- بعد إسالة البيض يضاف مع الخل إلى بقية المقدار بالوعاء الرئيسي.
- التقليب لكل المكونات مع بعضها البعض للحصول على القوام الخفيف الهش المرغوب.
- نبدأ في لتسوية وهذا ما يمكن إتمامه بالاستعانة بالطاسة الساخنة على النار.
- التسوية تكون خلال دقائق وهذا ما تمتاز به عجينة الكريب الأصلية والتي تمتاز بسرعة التسوية، ويمكنك وضع الشاورما بها .
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