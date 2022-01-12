نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز المعمر الحلو بالمكسرات بكل تكاتة وأسراره بسرعة البرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأرز المعمر من الحلوى اللذيذة ولكن لا يعرفه الكثير، البعض يعرفه بالأرز المعمر الحادق والبعض يعرفه بالأرز المعمر الحلو، وهو من المأكولات التي يعشقها الكبار والصغار، معنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الأرز المعمر الحلو بكل سهوله بدون تعب ولا مجهود.

طريقة عمل الارز المعمر الحلو بالمكسرات

هناك العديد من طرق عمل الارز المعمر الحلو ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

كيلو لبن.

نصف كيلو أرز.

ثلاث ملاعق زبدة بلدي.

كيس فانيليا.

كوب سكر على حسب الرغبة

مكسرات.

كوب ماء.

طريقة التحضير

يوضع اللبن على النار بعد الغليان يوضع كوب ماء واحد وبعد الغليان مرة أخرى نقوم بغسل الأرز ثم يوضع على اللبن ثم نضيف السكر والزبده ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب السكر تماماً.

ثم يوضع كيس الفانيليا ونقوم بتهدئة النار ويترك على النار لمدة ربع ساعة ثم نقوم بوضعه فى الفرن قبل دخوله الفرن نقوم بوضع المكسرات على الوجه ثم ندخله فى فرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونه ثم يقدم.

طريقة أخرى لعمر الأرز المعمر بالمكسرات

المكونات

كيلو لبن.

نصف كيلو أرز.

ثلاث ملاعق زبدة بلدي.

كوب سكر على حسب الرغبة.

كوب ماء.

كيس فانيليا.

مكسرات.

طريقة التحضير

يوضع اللبن على النار حتى الغليان ثم يوضع السكر والزبده وكوب الماء ثم نقوم بغسل الأرز ووضعه على اللبن بعد الغليان نقوم بوضع المكسرات والفانيليا ونقلبه ثم نقوم بوضع الارز فى الفرن على الصاجة يكون الفرن على درجة حرارة أقل من المتوسط.

بعد أن يتم سوى الأرز نقوم برفعه على شبكة الفرن ونقوم بتشغيل شواية الفرن حتي يحمر لونه، ويمكن عدم وضع المكسرات إذا لم ترغب فى وضعها على حسب الرغبة وبالهنا والشفا.