أكلات لتقوية العظام بسيطة ملعقة واحدة منها يومياً تقيك من هشاشة العظام

أكلات للتقوية العظام ، مما لا شك فيه أن للعظام دوراً هاماً في صحة الجسم، فهي تقوم بالعديد من الوظائف، لذلك يجب العمل على تقويتها والحفاظ عليها للقيام بدورها، وذلك بإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على قوة وصحة العظام، ويعد الكالسيوم والبروتين والمعادن وفيتامين د هي العناصر الأساسية التي تلعب دوراً هاماً في تقوية العظام والحفاظ عليها، وخاصةً الكالسيوم، لذا من الضروري تناول أكلات غنية بهذه العناصر يومياً حتى تمد الجسم والعظام بما يحتاجه، ولا يصاب الإنسان بهشاشة العظام، ويعاني الكثير من هذا المرض صغير وكبير، وذلك لأنه حينما لا يحصل الجسم على ما يكفيه من الكالسيوم فسوف يأخذه من العظام، وهذا يؤدي إلى الإصابة بهاشة العظام.

ويعد السمسم من البذور الغنية بالكالسيوم والمعادن والفيتامينات اللازمة لصحة العظام، وذلك بسبب محتواه من الكالسيوم، وقدرته على اختراق الأنسجة، فإنه يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة العظام وقوتها، والعديد من الفوائد الأخرى، لذا ينصح بتناوله مع الأطعمة يومياً، واستخدامه في الكثير من المعجنات مثل بقصم أبو السمسم للاستفادة منه، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أكلات لتقوية العظام، وكيفية تحضيرها واستخدامها.

أكلات لتقوية العظام

سوف نتعرف فيما يلي على هذه الأكلات، وهي كالآتي:

سمسم وعسل النحل. سمسم وزيت الزيتون (معجون طحينة). السمسم والزبادي.

كيفية تحضير أكلات لتقوية العظام

سوف نتعرف فيما يلي على كيفية تحضير أكلات لتقوية العظام، وهي كالتالي:

تحضير السمسم وعسل النحل

نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها كمية من السمسم ونقلبه باستمرار حتى يسخن مع مراعاة عدم حرقه. ثم نرفع السمسم من على النار. ثم نحضر برطمان زجاجي نظيف، ثم نضيف إليه السمسم المحمص وكمية متساوية من عسل النحل، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة حتى يمتزج الخليط، ثم نغلق البرطمان جيداً لحين الحاجة. بعد ذلك يكون المزيج جاهز للاستخدام، ويتم تناول منه ملعقة كل يوم.

تحضير السمسم وزيت الزيتون (معجون طحينة)

نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها كمية من السمسم ونقلبه باستمرار حتى يكتسب لوناً بنياً ذهبياً. ثم نرفع السمسم من على النار. ثم نحضر خلاط، ثم نضيف إليه السمسم المحمص وكمية متساوية من زيت الزيتون، ثم نخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نسكب المزيج في برطمان زجاجي نظيف، ثم نغلقه جيداً لحين الجاجة. بعد ذلك يكون المزيج جاهز للاستخدام، ويتم تناول منه ملعقة كل يوم.

كيفية تحضير السمسم والزبادي

نحضر علبة زبادي، ثم نقوم بفتحها، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمسم، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضعها في الثلاجة بضع ساعات قبل تناولها. بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ويتم تناولها في الصباح.

فوائد السمسم الأخرى

يحتوي السمسم على فوائد عديدة أخرى لصحة الجسم، ومن هذه الفوائد الآتي: