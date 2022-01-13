مش هتشتريه من برة تاني.. طريقة عمل البصل البودر في المنزل في 10 دقائق زي الجاهز بالظبط

دائما كنا نتساءل عن بعض النكهات ‏التي يتم استخدامها في العديد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة ويكون لهذه الوجبات طعم لذيذ و رائحة رائحة تشبه رائحة البصل والثوم رغم ذلك لا تكون الوصفة تحتوي على أي بصل وثوم وعندما عدنا إلى سبب ذلك اكتشفنا أن هناك الكثير من توابل الثوم والبصل داخل هذه الوجبات لذلك من الأفضل استخدام هذه الأشياء عند طهي الطعام وعدم الرغبة في استخدام مكونات طبيعية ‏طازجة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الثوم بودرة البصل بودرة بطريقة سهلة ومميز والمكونات التي نحتاج إليها لعمل هذه الاصناف.

‏طريقة عمل الثوم البودرة

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من خلال ما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها عمل الثوم البودرة في المنزل ولكن أولًا نتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها:

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ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح صينية كبيرة

20 من فصوص الثوم.

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وفيما يلي الطريقة التي يمكن من خلال ها إعداد ثم الوطن في المنزل وهذه الطريقة هي:

نحضر فصوص الثوم بعد تقشيرها جيدًا ‏وبعد ذلك نضعها داخل الصينية بشكل مرتب حتى تكون منتشرة في كل أنحاء الصينية.

ثم نضيف إلى الصينية ملعقة من ‏الملح وملعقة من الفلفل الأسود.

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‏ في الخطوة التالية نضع الصينية داخل المايكرويف لمدة ‫1\4‬ ساعة بعد ذلك نخرج الصينية ننظر إلى الصينية نلاحظ أنها تحتوي على ثوم جاف وبعض البهارات.‬

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‏ نضع جميع قطع الثوم الجاف والبهارات داخل المنطقة الكهربائية حتى نستطيع صناعة الثوم البودرة.

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طريقة عمل البصل البودرة

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن مكونات خطة العمل التي نحتاجها حتى نستطيع اعادة البصل البودرة وفيما يلي سنذكر جميع المكونات وهي:

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ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

بصلة متوسطة الحجم.

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وفيما يلي طريقة تحضير البصل البودرة و الامر لا يختلف كثيرا عن ما فعلناه في الثوم البودرة:

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