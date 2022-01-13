لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن بمكونين فقط لذيذ ورائع

خبز الصاج من المخبوزات المنتشرة في اثير من الدول العربية والكثير من الناس يحبون تناولها ويقومون بإعداد العديد من النكهات والوصفات لحشو هذا الخبز الذي يكون لذيذًا في عمل الشطائر ويكون حجم هذا الرغيف متوسطًا مقارنة بباقي أنواع الخبز ويحتاج إلى قطع معدنية حتى يتم فرد هذا العجين عليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج بدون فرن أو خميرة فقط ودون أن يستهلك وقتًا طويلًا ورغم ذلك يكون رزغيف الخبز الطازج شفافًا وناضجًا ولذيذًا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل الخبز الصاج والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الصاج.

مكون إعداد خبر الصاج بدون خميرة أو فرن

عادة يتم صناعة خبز الصاج داخل فرن خاص وباستخدام خميرة تجعل العجين يحتاج لبعض الوقت حتى ينضج لذلك في هذه الطريقة لن ننتظر الكثير من الوقت وسنقوم بإعداد خبز الصاج في وقت سريع ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات المهمة لإعداد خبز الصاج بدون فرن أو خميرة وهذه المكونات هي:

ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق.

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة ملح كبيرة.

٢ ملاعق من الزيت النباتي.

طريقة إعداد الخبز الصاج بالخطوات

من خلال النقاط التالية سيتم سرد خطوات إعداد الخبز الصاج وهي: