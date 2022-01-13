نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن بمكونين فقط لذيذ ورائع في المقال التالي
خبز الصاج من المخبوزات المنتشرة في اثير من الدول العربية والكثير من الناس يحبون تناولها ويقومون بإعداد العديد من النكهات والوصفات لحشو هذا الخبز الذي يكون لذيذًا في عمل الشطائر ويكون حجم هذا الرغيف متوسطًا مقارنة بباقي أنواع الخبز ويحتاج إلى قطع معدنية حتى يتم فرد هذا العجين عليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج بدون فرن أو خميرة فقط ودون أن يستهلك وقتًا طويلًا ورغم ذلك يكون رزغيف الخبز الطازج شفافًا وناضجًا ولذيذًا ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل الخبز الصاج والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الصاج.
مكون إعداد خبر الصاج بدون خميرة أو فرن
عادة يتم صناعة خبز الصاج داخل فرن خاص وباستخدام خميرة تجعل العجين يحتاج لبعض الوقت حتى ينضج لذلك في هذه الطريقة لن ننتظر الكثير من الوقت وسنقوم بإعداد خبز الصاج في وقت سريع ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات المهمة لإعداد خبز الصاج بدون فرن أو خميرة وهذه المكونات هي:
- ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق.
- كوب كبير من الماء المغلي.
- ملعقة ملح كبيرة.
- ٢ ملاعق من الزيت النباتي.
طريقة إعداد الخبز الصاج بالخطوات
من خلال النقاط التالية سيتم سرد خطوات إعداد الخبز الصاج وهي:
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات التي يحتاجها خبز الصاج.
- نقوم بتشغيل الخلاط حتى تصبح جميع المكونات متجانسة معًا ويصبح لدينا عجينة سائلة.
- بعد ذلك نترك العجينة لمدة عشر فقط دقائق بعد نبدأ في طهي الخبز.
- بعد ذلك نبدأ في تقطيع العجين إلى قطع صغيرة على هيئة كرات.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة باستخدام أداة من أدوات الفرد.
- بعد ذلك نتأكد أن العجينة لم تعد تلتصق بالسطح.
- ثم نقوم برش بعض الدقيق عليها من الأعلى والأسفل.
- ثم نضعها داخل المقلاة الساخنة حتى تنضج ويكون لها لون ذهبي.
- بعد ذلك نقوم بتسويتها من الجهتين حتى يصبح له لون ذهبي.
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