طريقه عبقريه تحويل كوب حليب الي كريم شانتيه بتاع الحلواني بمعلقه واحده وفري 60ج ووداعا لشراء الجاهز

سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال كيف يمكننا تحويل كوب من الحليب السائل إلى كريمة شانتيه فهي من الحلويات المشهورة بصورة كبيرة للغاية وهي المعروفة أيضا بحلاوتها والتي يفضلها ويحبها الكبار والصغار أيضا كما يمكنكم استخدام كريم الشانتيه من أجل تزيين الكعكة والعديد من الحلويات المختلفة مثل الكنافة وراح الشام والقطايف ايضا لذلك بدلا من أن تقوموا بصنع كريم شانتيه غير صحي يمكنكم عمله في المنزل بكل سهولة بكوب من اللبن السائل فقط وفي غضون بضعة دقائق سوف تحصلين على مذاق اصلي وحلو لذلك تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة تحويل كوب من الحليب إلى كريمة .

تحويل كوب حليب إلى كريم شانتيه

يمكنكم عمل كريم الشانتيه بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية من خلال المقادير الآتية:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين النباتي .

ربع كوب من الماء الفاتر .

معلقتين من السكر البودرة.

طريقة عمل كريم شانتيه في المنزل

اولا في وعاء كبيرة يتم وضع الجيلاتين النباتي مع ربع كوب من الماء الدافئ في الميكروويف لبضعة ثواني حتى يتم إذابة الجيلاتين او يتم تذويبه على النار لمدة دقيقة كاملة.

ثانيا في وعاء آخر يتم وضع كوب من الحليب مع الشكر البوردة وملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثالثا يجب أن يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس تماما.

رابعا بعد أن يبرد عليك الجيلاتين قليلا يتم إضافة الحليب ومزيج الشكر البودرة ويجب الاستمرار في التقليب والخلط بشكل جيد حتى يتجانس الخليط تماما.

ثم يتم ترك الخليط لمدة نصف ساعة تقربيا ثم يجب استخدام خلاط كهربائي من أجل هبط الجيلاتين مع الحليب جيدا .

ثم يتم الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام هش وسلس .