الطريقة السحرية لتحويل اللبن السائل لبن بودرة في دقايق بسهولة و لن يفقد فوائده

من كيلو لبن عملت كيلو لبن بودرة حيث أن اللبن البودرة من أنواع اللبن المفضل لدى الكثير من الأشخاص، كما أنه أنه يستخدم في كثير من الحلويات ويستخدم أيضا في كثير من الخلطات المستخدمة في الأكلات السريعة، ويمكنك تخزينه لفترة طويلة على عكس اللبن السائل، ولذلك من خلال موقعنا اليوم سوف نعرفكم على الطريقة الصحيحة للوصفة بكل سهولة.

تحويل اللبن السائل إلي لبن بودرة

تبحث الكثير من الأمهات على طريقة تحويل اللبن إلى لبن بودرة بطريقة سهلة وبسيطة،وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

6 أكواب من اللبن الحليب السائل.

لبن البودرة



حيث أن طريقة التحضير تكون كالتالي:

نحضر وعاء مناسب و عميق ويتم وضع كمية اللبن الحليب ونضعه على نار متوسطة حتي يفور.

ثم بعد ذلك نقلل درجة الحرارة إلى هادئة مع التقليب المستمر حتى لا يلتصق اللبن.

يتم الغليان مع التقليب باستمرار حتى يتكتل الحليب ويجف السائل.

ثم نأخد القطع المتكتلة ويتم وضعها في شاش أو طبق وتترك جانبا.

عندما نرى ان القطع الصلبة جفت تماما نقوم بوضعها في الكبة ويتم طحنها.

يتم طحنه جيدا مثل البودرة.

ثم يتم وضعه في عبوة زجاج ويتم غلقه جيدا لحين الاستخدام.

يمكنك أيضا وضعه في الفرن في إناء لا يلتصق.

فوائد الحليب البودرة

اللبن البودرة هو يعتبر بديل اللبن السائل ويحتوي على كثير من الفوائد الغذائية، ومن فوائده الآتي: