النجرسكو على طريقة المطاعم بطعم رهيب وقوام مختلف

النجرسكو من الأكلات الإيطالية التي نالت شهرة واسعة في الوطن العربي وخاصة مصر وهي تباع في المحلات بأسعار مرتفعة وبطرق مختلفة ولكنها تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الكثير منا، ويمكنك عملها في البيت من بواقي الدجاج المتوافر لديك سواء كان مسلوق أو مشوي وبمكونات بسيطة وطعم أحلى من المطاعم تابعي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة.

طريقة عمل النجرسكو

المكونات:

نصف كيلو مكرونة أي نوع.

4 قطع من صدور الدجاج.

حبة بصل مقطعة.

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.

كوب جبنة موزاريلا.

نصف كوب زيتون شرائح.

مشروم مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

2 واحدة من ورق لورا.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

مكونات البشاميل:

ربع كوب من الدقيق.

لتر من الحليب.

كوب كريمة طبخ.

مكعب مرقة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

نقوم في البداية بتحضير البشاميل عن طريق وضع الدقيق مع الحليب والكريمة في وعاء ونقلب جيدا حتى يختفي تماما. يرفع على النار مع مكعب المرقة والبهارات ونقلب بالمضرب السلك للحصول على قوام سميك ثم يوضع جانبا ويمكن إضافة 2 قطعة من الجبنة المثلثات. على النار نضع وعاء به كمية مناسبة من الماء والملح ونتركه حتى يغلي ويضاف إليه المكرونة لمدة 10 دقائق لكي تنضج. ثم توضع في مصفاة ونتركها جانبا والآن نقوم بتحضير الحشوة في مقلاة نضع الزيت أو الزبدة مع البصل ونقلب حتى يذبل. بعد ذلك نضع الدجاج مع ورق لورا والحبهان والملح والفلفل الأسود ونتركها على النار مع التقليب من وقت لأخر حتى ينضج الدجاج. نجهز صينية بيركس وفي الأسفل نضع طبقة من البشاميل ثم الحشوة مع نصف كمية الجبن ثم باقي كمية المكرونة وعلى الوجه الجبن. ندخل الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وتقدم وهي ساخنة مع مخلل مشكل وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل النجرسكو

المكونات:

كيس مكرونة.

نصف كيلو صدور دجاج.

بصلة مقطعة مكعبات.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

لتر حليب.

4 ملاعق من الدقيق.

مكعب مرقة.

2 قطعة جبنة مثلثات.

زيت أو زبدة.

طريقة التحضير: