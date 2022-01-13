نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير سلطة الطحينة بالسمسم بطريقة سهلة جدا وصحية لأحلى سلطة طحينة وأفضل من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة الطحينة من أشهى أنواع السلطات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وتقدم سلطة الطحينة مع الكباب واللحوم المشوية والفراخ المشوية والسمك المشوي لذلك لا يمكن الاستغناء عنها مع جميع المشويات حيث تختص المطاعم مع تقديمها مع المشويات أيضا لذلك سوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات سلطة الطحينة



نظرا لارتفاع الأسعار وارتفاع سعر السمسم يكون شراء الطحينة أمر مرهق ماديا حيث تباع بسعر غالي الثمن لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة أعدادها في المنزل من خلال المكونات التالية:-

كوب من السمسم المحمص.

نصف كوب دقيق.

رشة ملح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

تحضير سلطة الطحينة بالسمسم

أن طريقة تحضير الطحينة يكون سهل جدا لا يأخذ وقت أو مجهود وخاصة أن مكوناتها موجودة في كل منزل ونتعرف على تحضيرها من خلال النقاط التالية:-

نضع كوب السمسم في الخلاط ونقوم بطحنه جيدا ونضيف له الدقيق والملح ونستمر في الخفق.

نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت تدريجيا مع استمرار الخفق في الخلاط حتى نحصل على قوام كثيف.

نحضر برطمان فارغ ونظيف ونقوم بوضع الطحينة فيه ونضعها في الثلاجة فهي تكون مثل الطحينة التي تباع في السوبر ماركت.

عندما نقوم بإعداد الطعام المشوي نأخذ من البرطمان ونجهزها بإضافة الخل والليمون والزبادي والزعتر ونقدم أشهى طبق طحينة يمكن أن تذوقه في حياتك.

ملحوظة:- يجب على ربات المنازل أن نقوم بأعداد الطحينة بهذه الطريقة في المنزل وذلك لتوفير كثير من النقود عند شرائها من الخارج إلى جانب أنها نظيفة ويمكن أن نقوم بعمل منها كميات وتخزينها عند الحاجة.

سلطة الطحينة هي من أشهى أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. تتماشى سلطة الطحينة بشكل جيد مع الكباب واللحوم المشوية والدجاج المشوي والأسماك المشوية ، لذا فهي لا تعمل مع جميع المشاوي لأن المطاعم جيدة في تقديمها مع المشاوي أيضًا ، لذلك شرحنا كيفية عملها من خلال هذا المنشور.

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