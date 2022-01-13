لو عندك مايونيز في البيت حتعملي منه احلى بلسم للشعر نعومة ولمعان

البلسم من أهم المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر وهو يوضع عليه بعد غسله بالشامبو حتى يظل لامع وناعم وبما أن الشعر هو سر جمال المرأة والكثير من السيدات تنفق أموال كثيرة للحصول على شعر مفرود وسلس مثل الحرير، ويمكنك عمل بلسم طبيعي بمكونات أمنة من بيتك بدلا من شرائه من المحلات ويكون بداخله بعض المواد الكيميائية التي تضر بصحة الشعر على المدي البعيد.

طريقة عمل بلسم الشعر بالمايونيز

المكونات:

كوب من المايونيز.

2 ملعقة من زيت الجوجوبا.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

5 قطرات من زيت الشاي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المايونيز مع المكونات السابقة في بولة صغيرة ونقلب جيدا ثم توضع على الشعر بعد غسله جيدا بالشامبو والماء الدافئ. الماء الدافئ يساعد على فتح مسام الرأس وبالتالي تصل المكونات إلى بصيلات الشعر بكل سهولة وتغذيتها وتجعلها أكثر نعومة وصلابة. يغطي الشعر بكيس بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء فقط هذا البلسم يقوم بتغذية الشعر وينظف فروة الرأس من الشوائب. أما العسل يعتبر مطهر طبيعي ويحتوي فروة الرأس من الجراثيم ويرطب الشعر ويجعله لامع ويهديء أيضا الحساسية التي تحدث بسبب القشرة.

طريقة عمل بلسم للشعر بمكونات طبيعية

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير نضع زبدة الشيا مع زيت جوز الهند حتى تذوب المكونات تماما يرفع المزيج من النار. يضاف الزيت العطري مع الأرجان ونقلب بعد غسل الشعر بالشامبو جيدا ضعي هذا البلسم واتركيه لمدة 15 دقيقة. وإذا أردت الحصول على نتيجة أفضل قومي بتغطية الشعر بكيس حراري ثم يشطف بالماء فقط وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

طريقة عمل بلسم للشعر بالاعشاب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي.

كمية مناسبة من أوراق النعناع الطازجة.

3 أكواب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام: