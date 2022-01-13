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عمر شويل - جدة اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم - ثقفني
هناك بعض من الأشخاص الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على النوم ويعانون الأرق الشديد ويبحثون كثيراً عن طرق تساعدهم بأن يحصلون على النوم بشكل طبيعي ولكن هذا يكون صعب عليهم مما يدفعهم للجوء إلى تناول الحبوب المنومة التي تجعلهم يحصلون على قسط كافي من النوم والأفراط في تناول تلك الأقراص يسبب العديد من المشكلات الصحية التي لا تنتهي، واليوم سوف نساعد كل من يعاني من هذه المشكلة بأن يتخلص من الأرق وقلة النوم من خلال الأعشاب الطبيعية.
أعشاب تساعد على النوم
يوجد الكثير من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على الشعور بالنعاس وتهدأ الأعصاب وتمنح الشعور بالراحة ومنها ما يلي:
- البنفسج: يعد البنفسج واحد من الزهور والنباتات الطبيعية التي تتمتع بالرائحة الذكية الجميلة وتمتلك العديد من الفوائد الجمالية والصحية ولم يتطلب الأمر منك تناول زهور البنفسج فهي من النباتات التي لا يمكن تناولها بل يمكن استنشاق رائحتها للحصول على فائدتها فقط قبل الخلود للنوم يتم استنشاق رائحة زهور البنفسج لمدة 30 دقيقة وسوف تساعد على التخلص من الأرق وعدم القدرة على النوم.
- البابونج: يكون البابونج من الأعشاب الطبيعية التي تمتلك الكثير من الفوائد والعناصر الطبيعية الفعالة التي تجعل كل من يعاني من قلة النوم أن يحصل على قسط كافي وأكدت الدراسات أن البابونج من الأعشاب التي تشعرك بالنعاس، فكل ما يجب فعله هو أن يتم تناول شاي البابونج بشكل منتظم كل يوم قبل النوم مباشرة بالإضافة إلى أنه يقلل أعراض الاكتئاب.
- شاي الأعشاب والليمون: من الممكن أن يتم اختيار الأعشاب الطبيعية التي ترغب بها ويضاف إليها قطرات عصير الليمون ويتم غليهم مع بعضهم لمدة 5 دقائق ويضاف ملعقة كبيرة من العسل ويتم تناوله قبل النوم.
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