اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم

هناك بعض من الأشخاص الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على النوم ويعانون الأرق الشديد ويبحثون كثيراً عن طرق تساعدهم بأن يحصلون على النوم بشكل طبيعي ولكن هذا يكون صعب عليهم مما يدفعهم للجوء إلى تناول الحبوب المنومة التي تجعلهم يحصلون على قسط كافي من النوم والأفراط في تناول تلك الأقراص يسبب العديد من المشكلات الصحية التي لا تنتهي، واليوم سوف نساعد كل من يعاني من هذه المشكلة بأن يتخلص من الأرق وقلة النوم من خلال الأعشاب الطبيعية.

أعشاب تساعد على النوم

يوجد الكثير من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على الشعور بالنعاس وتهدأ الأعصاب وتمنح الشعور بالراحة ومنها ما يلي: