مش هتشتري الاندومي تاني اعمليه في البيت زي الجاهز بأطعمة مختلفة بنفس الطعم والريحة بتاعة الجاهز

من الممكن أن نقوم بتحضير وصفة الإندومي من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات توفر علينا الشراء للإندومي الجاهز حيث يعتبر من بين أكثر الوجبات الجاهزة السريعة التحضير التي يتم تناولها من قبل قطاع كبير من الناس وبالأخص الأطفال وهذا يعد مؤشر خطر كبير حيث أن الكثير من مختصي الصحة والطب قد أشاروا إلى حجم الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالجسم من جراء التناول لتلك الوجبة التي لها العديد من الأضرار والتي تساعد على منح الجسم مواد سامة تؤثر على الصحة ولذا فقد أتت الوصفة البديلة والمميزة بالطعم الرائع والتي نشير لمكوناتها من خلال الآتي من تلك السطور القادمة.

طريقة عمل الاندومي في البيت

من الممكن لنا أن نقوم بالتحضير البيتي السريع لوجبة من الإندومي المميزة من خلال الاستخدام لمكونات كلها متاحة في البيت مع مقادير مميزة من الممكن الاعتماد عليها لعمل أفضل الوصفات للإندومي البيتي والتي تعتب أفضل وصفة سريعة وبطعم رائع يحبه الأطفال ويغني عن تناول الإندومي الجاهز والذي يحمل كثير من الأضرار التي تقع على الجسم ومن خلال ما يلي نوضح أهم مكونات الوصفة والطريقة التي من الممكن من خلالها أن نقوم بتحضير تلك الوجبة.

المكونات

بالإمكان استعمال بعض المقادير والتي من الممكن أن نقوم من خلالها بعمل أفضل الوصفات من الإندومي المصنوع في المنزل وبطعم مميز والمكونات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

كيس من مكون مكرونة اسباجتي.

ملعقة من توابل الإندومي.

ربع ملعقة فلفل أبيض.

حبهان مطحون وربع ملعقة زنجبيل مطحون.

كوبان من أي نوع مرقة.

ملح وربع ملعقة من القرفة.

ورق لورا مطحون.

بودرة بصل.

بودرة ثوم.

ربع ملعقة من الشطة.

خطوات عمل الاندومي في البيت