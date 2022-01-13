بكوب دقيق حضري فطائر الجبنة المحشية بعجينة هشة وقطنية للفطار والعشاء بطعم خرافي

تعتبر المعجنات والفطائر هي من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار والأطفال حيث أنها تنفرد بطعم لذيذ ومميز لذلك فهناك إقبال شديد علي شرائها من المخابز والأفران وبالإضافة لذلك فإن لها قيمة غذائية كبيرة حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له لذلك فهي من أفضل الأطعمة في فصل الشتاء كما أن يمكن تحضيرها بكل سهولة وبمكونات متوفرة في المنزل فهي من أشهى الأطعمة التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص لذلك يهتمون النساء بمعرفة أفضل الطرق لعمل فطائر محشية بعجينة قطنية وهنا في هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة عمل فطائر محشية متنوعة بحشوات مختلفة ومكونات سهلة وبسيطة متوفرة في المنزل.

مكونات فطائر محشية بعجينة قطنية

الفطائر المحشية هي من الوجبات المغذية وكما أن كل المكونات متاحة داخل منازلنا وتتضمن مكونات فطائر محشية ما يلي:

١ كوب من الحليب

١ كوب من الماء

حبة بيضة

½ كوب من زيت زيت الزيتون

اباكو من الخميرة الفورية

كيلو من الدقيق

رشة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

مقادير الحشوة

هناك حشوات مختلفة يمكن حشو الفطائر وتتمثل هذه الحشوة في الآتي:

كوب من الجبنة الموزاريلا

٢ ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم

٣ ملاعق كبيرة من الزبدة

١ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

صفار بيضة لدهان الفطائر والمعجنات.

طريقة التحضير

يوجد بعض الخطوات السهلة التي يجب إتباعها لتحضير الفطائر بشكل إحترافي و بمذاق لذيذ وهذه الخطوات هي: