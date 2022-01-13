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عمر شويل - جدة في 10 دقائق أعملي كيكة العشر دقائق بمكونات غير مكلفة وب2 كوب دقيق بطعم هش ولذيذ - ثقفني
جميع الناس يعشقون تناول الحلويات بجميع أنواعها المختلفة ومنها الكيك والكنافة والبسبوسة وغيرها ولكن من أكثر الأنواع تناولا من قبل جميع الأشخاص وبالأخص صغار السن، فهي يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات بجانب كوب من الشاي أو الحليب وعادة يتم عمل الكيك لتناولها في وجبة الإفطار لأنها من الحلويات الخفيفة.
مكونات كيكة العشر دقائق
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة من الملح.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.
- كوب كبير ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.
- نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
طريقة عمل كيكة العشر دقائق
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل ونضيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونضع نصف كوب كبير من الكاكاو الخام وملعقة واحده صغيره الحجم من الفانيليا السائلة وكوب واحد كبير من السكر البودر.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط على أعلى سرعة حتى يتم تجانس المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام ثقيل.
- ثم نحضر كوب كبير ونضع به نصف كمية هذا الخليط ونتركه في الثلاجه حتي يتماسك بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف رشة من الملح ويتم تقليبهم مع بعض.
- ونقوم بتحضير طبق عميق ونضع به ثلاث بيضات ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض جيدا ثم نضيف إلي البيض خليط الدقيق ويتم العجن بإستخدام الإيد ونضع الكمية المتبقية من خليط الكاكاو ونستمر في العجن.
- ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بملعقة كبيرة من الزيت ونضع بها رشة من الدقيق ثم نضيف خليط الكيك ونقوم بإدخالها في الفرن ولابد من تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.
- وبعد خروج الكيكة من الفرن مباشرة نضيف إليها كوب الشوكولاته الذي تم وضعه في الثلاجه ونتركها حتى تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها.
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