في 10 دقائق أعملي كيكة العشر دقائق بمكونات غير مكلفة وب2 كوب دقيق بطعم هش ولذيذ

جميع الناس يعشقون تناول الحلويات بجميع أنواعها المختلفة ومنها الكيك والكنافة والبسبوسة وغيرها ولكن من أكثر الأنواع تناولا من قبل جميع الأشخاص وبالأخص صغار السن، فهي يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات بجانب كوب من الشاي أو الحليب وعادة يتم عمل الكيك لتناولها في وجبة الإفطار لأنها من الحلويات الخفيفة.

مكونات كيكة العشر دقائق

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

كوب كبير ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

طريقة عمل كيكة العشر دقائق