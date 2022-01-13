بملعقة كركديه أصبغي شعرك بنفسك باللون الأحمر في المنزل للون أحمر جرئ وجذاب

ترغب جميع السيدات أو الفتيات في تغيير لون الشعر لأن هذا قد يؤثر على مظهرها العام ويجعلها مميزة وجذابة فقد توجد ألوان كثيرة ومتعددة فمنها البني والأحمر والأصفر بجميع درجاتهم المختلفة، فمن الممكن أن يتم صبغ الشعر بالحناء أو بإستخدام الصبغات الكيميائية أو بإستخدام الخلطات الطبيعية التي توجد في أي مطبخ ولكن الإستخدام الأمن والمفيد على الشعر هو إستخدام المكونات الطبيعية لصبغ الشعر، فمن أكثر الألوان التي يحبها الكثير من الفيتات هو اللون الأحمر وهذا اللون يوجد له عدة درجات مختلفة ومنها الأحمر الغامق أو المتوهج أو الفاتح فهذا اللون يعد من ضمن الألوان الجريئة التي تجعل أي فتاة تشعر بالثقة في نفسها، فمن الممكن أن يتم صبغه بالصبغات الكيميائيه ولكنها ضارة جدا علي صحة الشعر حيث أنها تعمل علي إصابة الشعر بالعديد من المشاكل ومنها الجفاف والتساقط والهيشان والتقصف وغير ذلك الكثير.

مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركدية.

نصف كوب كبير من الماء.

ملقعتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل صبغ الشعر باللون الأحمر