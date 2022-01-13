نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة كركديه أصبغي شعرك بنفسك باللون الأحمر في المنزل للون أحمر جرئ وجذاب في المقال التالي
ترغب جميع السيدات أو الفتيات في تغيير لون الشعر لأن هذا قد يؤثر على مظهرها العام ويجعلها مميزة وجذابة فقد توجد ألوان كثيرة ومتعددة فمنها البني والأحمر والأصفر بجميع درجاتهم المختلفة، فمن الممكن أن يتم صبغ الشعر بالحناء أو بإستخدام الصبغات الكيميائية أو بإستخدام الخلطات الطبيعية التي توجد في أي مطبخ ولكن الإستخدام الأمن والمفيد على الشعر هو إستخدام المكونات الطبيعية لصبغ الشعر، فمن أكثر الألوان التي يحبها الكثير من الفيتات هو اللون الأحمر وهذا اللون يوجد له عدة درجات مختلفة ومنها الأحمر الغامق أو المتوهج أو الفاتح فهذا اللون يعد من ضمن الألوان الجريئة التي تجعل أي فتاة تشعر بالثقة في نفسها، فمن الممكن أن يتم صبغه بالصبغات الكيميائيه ولكنها ضارة جدا علي صحة الشعر حيث أنها تعمل علي إصابة الشعر بالعديد من المشاكل ومنها الجفاف والتساقط والهيشان والتقصف وغير ذلك الكثير.
مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركدية.
- نصف كوب كبير من الماء.
- ملقعتان كبيرتان من زيت اللوز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
طريقة عمل صبغ الشعر باللون الأحمر
- يتم تجهيز وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به نصف كوب كبير من الماء ونضيف إليها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركدية ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.
- وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركها على النار حتى يتم غليانها ونتركها لمدة عشر دقائق تقريبا.
- ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ونقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه ونحضر فرشاة نظيفة ويتم وضعها في هذا الخليط ثم نضعها علي الشعر ويتم صبغ الشعر جيدا من الجذور وحتى الأطراف.
- ويتم وضع قبعة علي الشعر ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعتين أو أقل ثم قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر فبهذه الطريقة يتم صبغ الشعر باللون الأحمر بشكل طبيعي.
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