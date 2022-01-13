نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة هتعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعم وقوام احلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمن البلدي، من الممكن لنا أن نقوم وفي المنزل بالتحضير لأفضل وصفات من الدهون الصحية والمميزة ونوع السمن الطبيعي البلدي من خلال استعمال مكونات بسيطة وتلك المكونات تساعد على عمل أفضل نوعيات السمن، ومن الممكن أن نقوم بالتحضير من خلال خطوات بسيطة وهذا ما سنتابعه من خلال ما يلي من تلك السطور القادمة حيث تعتبر وصفة من السمن البلدي من أهم المكونات الدهنية الطبيعية والتي تعد محتوية وبنسبة كبيرة على الفيتامينات وأهمها فيتامين د والذي يعتبر أهم الفيتامينات للجسم والتي تساعد على تثبيت عنصر الكالسيوم في العظام لذا لا بد من استبدال السمن الصناعي بالسمن البلدي حيث يمكننا عمل السمن البلدي بالخطوات التلية بعد تحضير المكونات الأساسية.

طريق عمل السمن البلدي بكيلو قشطة

تعتقد بعض ربات البيوت أنهن لا تستطعن القيام بالتحضير لتلك الوصفة المميزة من مكون السمن البلدي، ولكن الطريقة التي سنقوم بعرضها فيما يأتي ستغير هذا المعتقد تماما لديكِ حيث أن السمن البلدي سيكون بعد ذلك من السهل تحضيره بشكل سريع من خلال الاستعمال لمكون رئيسي يعد ه الأساس لعمل أفضل أنواع مكون السمن، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المكونات الأساسية والتي لا بد من توفرها لعمل أنجح وصفة من وصفات السمن البلدي سريعة الإعداد بتلك الخطوات القادمة:

المكونات

المكونات التالية تيسر من إعداد السمن البلدي الصحي في البيت بأقل تكلفة وأقل إمكانات وفيما يأتي أهم المكونات الأساسية، والتي تيسر من عمل أفضل وصفات السمن:

كمية مناسبة من القشطة حوالي كيلو جرام.

وعاء مناسب.

مكعبات من الثلج.

ذرة من الملح.

طريقة عمل السمن البلدي في المنزل

لعمل السمن البلدي بطريقة صحيحة من الممكن أن نقوم بالاتباع لما يلي في النقاط القادمة:

نقوم بالتحضير لوعاء ملائم.

نضع كل كنية القشطة بالوعاء ونحاول تفكيكها.

بعد ذلك لا بد من إحضار مضرب سلك يدوي لخفق جيد للقشطة حتى تنفصل بروتينات الحليب والدهون من السوائل بفعل الثلج والخفق المستمر.

تصفية ما تكون من زبد ومن ثم يوضع بقدر وعلى النار يترك ليذوب تماما ويتحول للسمن بلدي.

مميزات السمن البلدي

يتميز السمن البلدي بأن له رائحة السمن الطبيعي وليس به أي روائح غريبة، كما أنه يتميز بلونه الأصفر الذهبي وقوامه يتميز بين التجمد والسيولة اي ليس جامد وليس ساءل، من الأفضل أن يتم عمل السمن البلدي من الزبدة الصافية وليس بها أي مواد حافظة كما أنه يمكنك إضافة فيتامين ي الي السمن للحفاظ على أطول فترة ممكنة.