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عمر شويل - جدة كيف تجعلي حواجبك تنمو بكثافه تخلصي من شعر حواجبك الخفيف وأصبغيها في البيت بالفازلين السحري مدي الحياة - ثقفني
من الجدير بالذكر أن جميع النساء تهتم بصورة كبيرة للغاية بمظهرها العام وبالطبع تفاصيل بشرتها وترغب دائما في الحصول على رموش طويلة والحواجب أيضا تكون كثيفة ومرسومة على العين، لذلك تلجأ العديد من السيدات إلى صبغ الحواجب بالعديد من الألوان المختلفة حتى تصبه مثل صبغة الشعر ولكن تعطي مظهر غير لائق تماما وتعطي شكل غير مقبول لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل صبغة الحواجب بكل سهولة في المنزل وفي نفس الوقت تعطي شكل جميل وسلس.
طريقة صبغ الحواجب في البيت
يمكنكم بكل سهولة صبغ الحواجب في المنزل عن طريقة مجموعة من المقادير الأتية:
المقادير
- عبوة صبغة صغيرة اي لون علي حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- فرشاة الحواجب.
- ملعقة صغيرة من الماء اللازمة الصبغة.
- استخدام عدد من أعواد الاسنان.
- احضار أوراق جافة نظيفة.
طريقة تحضير صبغ الحواجب في المنزل
- في البداية يجب علينا اختيار لون الصبغة التي تكون مناسبة مع لون الشعر وبالطبع يجب أن تكون مناسبة أيضا مع لون البشرة كما يجب أن تكون الصبغة أفتح من صبغة الشعر بدرجة بسيطة للغاية.
- ثم يتم تحضير جميع مكونات الصبغة من عبوة الصبغة الجاهزة ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الماء أو بودر الصبغة ونقوم بخلطهم مع بعض بشكل جيد.
- ثم نترك الصبغة لمدة عشرة دقائق حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بوضعها على الحواجب ثم يجب الحذر من تلمس الجلد أو تأتي على العين كما يجب عليكم قراءة النشرة الداخلية حتى لا يتسبب في حدوث أي حساسية على العين أو الجلد.
- ثم نبدأ في غسل البشرة جيدا باستخدام الماء والصابون حتى لا يكون هناك أي أثر لوجود اثار للمكياج.
- نبدأ في اختيار شكل الحواجب التي نريد أن نحدد بها الحواجب
- ثم نأتي بفرشاة الحواجب وند الحواجب ونرسم بها.
- ثم يجب أن ندهن الفازلين على البشرة لمدة تلوث حول العين حيث يحمي الفازلين من إصابة العين من اي تلوث الصبغة.
- ثم نقوم باستخدام اعواد الإسنان لرسم الحواجب بالصبغة بعد رسمها ويتم تحديدها بشكل جيد ثم تترك الصبغة على الحواجب لمدة ٣٠ دقيقة.
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