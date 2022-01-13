كيف تجعلي حواجبك تنمو بكثافه تخلصي من شعر حواجبك الخفيف وأصبغيها في البيت بالفازلين السحري مدي الحياة

من الجدير بالذكر أن جميع النساء تهتم بصورة كبيرة للغاية بمظهرها العام وبالطبع تفاصيل بشرتها وترغب دائما في الحصول على رموش طويلة والحواجب أيضا تكون كثيفة ومرسومة على العين، لذلك تلجأ العديد من السيدات إلى صبغ الحواجب بالعديد من الألوان المختلفة حتى تصبه مثل صبغة الشعر ولكن تعطي مظهر غير لائق تماما وتعطي شكل غير مقبول لذلك تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل صبغة الحواجب بكل سهولة في المنزل وفي نفس الوقت تعطي شكل جميل وسلس.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

يمكنكم بكل سهولة صبغ الحواجب في المنزل عن طريقة مجموعة من المقادير الأتية:

المقادير

عبوة صبغة صغيرة اي لون علي حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

فرشاة الحواجب.

ملعقة صغيرة من الماء اللازمة الصبغة.

استخدام عدد من أعواد الاسنان.

احضار أوراق جافة نظيفة.

طريقة تحضير صبغ الحواجب في المنزل