نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا وماء الورد السحرية لتبييض المناطق الحساسة في 3 أيام مجربة ومضمونة والنتيجة من أول أستعمال في المقال التالي
تعتبر المناطق الحساسة من أكثر المناطق التي توجد بالجسم ويكون لونها أسمر داكن ومن أمثلة هذه المناطق هي منطقة البيكيني وتحت الإبط والأكواع والركب فكل هذه المناطق يختلف لونها عن لون بشرة الجسم، فهذا من أكثر ما يزعج أي فتاة أو إمرأة ويجعلها تشعر دائما بالحرج والإكتئاب لذلك تريد أن تصل إلى الحل المناسب لتفتيح المناطق الحساسة وهي من أصعب المناطق التب يمكن تفتيحها، لأن تكون البشرة بها حساسة جدا حيث نجد معظم الفتيات يفضلون إستخدام كريمات التفتيح للتخلص من اللون الداكن بها ولكن بسبب إحتواء هذه الكريمات على مواد ضاره قد تصيب هذه المناطق بالحساسية والإلتهابات، وقد نجد عدد آخر من الفتيات يلجأون إلى إستخدام بعض الطرق الغير صحية مثل إستخدام الأجهزة أو الليزر فهو يساعد بشكل كبير على تفتيح المناطق ولكن بعد مرور فترة من الوقت بعد إستعمالها قد تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة تحت الجلد، ولكي نتجنب حدوث هذه الأشياء الخطيرة نقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية حيث أنها تعمل علي تبييضها بشكل سريع وبطريقة صحية.
مكونات خلطة الليمون لتفتيح المناطق الحساسة
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
طريقة عمل خلطة الليمون لتفتيح المناطق الحساسة
- قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على قوام كريمي ناعم ثم يتم غسل جميع المناطق الحساسة بإستخدام الماء الدافئ.
- ويتم تجفيف هذه المناطق من الماء ونقوم بوضع هذه الخلطة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقه تقريبا وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل المناطق الحساسة بإستخدام الماء الفاتر.
- وبعد ذلك يتم وضع كريم مرطب مناسب عليهم ومن الأفضل أن يتم تكرار خلطة الليمون مرتين في الأسبوع لتبييضها في وقت سريع جدا.
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