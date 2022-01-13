كريم النشا وماء الورد السحرية لتبييض المناطق الحساسة في 3 أيام مجربة ومضمونة والنتيجة من أول أستعمال

تعتبر المناطق الحساسة من أكثر المناطق التي توجد بالجسم ويكون لونها أسمر داكن ومن أمثلة هذه المناطق هي منطقة البيكيني وتحت الإبط والأكواع والركب فكل هذه المناطق يختلف لونها عن لون بشرة الجسم، فهذا من أكثر ما يزعج أي فتاة أو إمرأة ويجعلها تشعر دائما بالحرج والإكتئاب لذلك تريد أن تصل إلى الحل المناسب لتفتيح المناطق الحساسة وهي من أصعب المناطق التب يمكن تفتيحها، لأن تكون البشرة بها حساسة جدا حيث نجد معظم الفتيات يفضلون إستخدام كريمات التفتيح للتخلص من اللون الداكن بها ولكن بسبب إحتواء هذه الكريمات على مواد ضاره قد تصيب هذه المناطق بالحساسية والإلتهابات، وقد نجد عدد آخر من الفتيات يلجأون إلى إستخدام بعض الطرق الغير صحية مثل إستخدام الأجهزة أو الليزر فهو يساعد بشكل كبير على تفتيح المناطق ولكن بعد مرور فترة من الوقت بعد إستعمالها قد تصيب الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة تحت الجلد، ولكي نتجنب حدوث هذه الأشياء الخطيرة نقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية حيث أنها تعمل علي تبييضها بشكل سريع وبطريقة صحية.

مكونات خلطة الليمون لتفتيح المناطق الحساسة

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

طريقة عمل خلطة الليمون لتفتيح المناطق الحساسة