نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البيتزا على أصولها بمقادير وعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا في المنزل كالمطاعم في المقال التالي
تعتبر البيتزا من أجمل وألذ أنواع المعجنات التي يعسق تناولها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها من أكثر الأكلات المشهورة والمعروفة في جميع دول العالم ولكن تعد إيطاليا هي أول دولة تم التعرف علي البيتزا من خلالها، لذلك من أشهر أنواع البيتزا شهرة بين الناس والمحببة لدي الكل هي البيتزا الإيطالية وإنتشرت بعد ذلك كل جميع الدول وبالتحديد في مصر فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البيتزا، ومن الممكن أن نقوم بإضافة العديد من الحشوات المختلفة إليها مثل تشكيلة مختلفة من الجبن الرومي والموتزريلا والشيدر ويمكن أن نضيف إليها لحمة مفرومة أو فراخ وتوجد بيتزا بالسجق وغير ذلك الكثير.
مكونات عجينة البيتزا
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة ونصف من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.ة
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- كمية قليلة من الماء الدافئ.
طريقة عمل عجينة البيتزا
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة ونصف من السكر ونضيف ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها وبعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي وكوب واحد كبير من الزبادي.
- ثم نقوم بعجن كل المكونات مع بعض بإستخدام الإيد ونستمر في العجن ونضيف كمية قليلة من الماء بشرط أن تكون دافئة ويتم عجنها لمدة خمس دقائق حتي نحصل على عجينة متماسكة.
- وبعد ذلك قومي بوضع غطاء على العجينة ونتركها لمدة ساعة حتي تختمر ويفضل أن يتم وضع العجينة في مكان دافئ حتي يساعدها علي التخمير وزيادة حجمها.
- وبعد تخمير العجينة يتم تقسيمها على عدة كور متساوية الحجم ونتركها حتى ترتاح قليلا ثم نقوم بفرد الكور ونضعها في صينية ويتم دهنها بالزيت ونضيف إليها الحشوة المرغوب فيها ونقوم بوضعها في الفرن بشرط أن تكون الفرن ساخنة جدا.
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