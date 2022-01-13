عجينة البيتزا على أصولها بمقادير وعجينة قطنية وهشة أعملي البيتزا في المنزل كالمطاعم

تعتبر البيتزا من أجمل وألذ أنواع المعجنات التي يعسق تناولها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها من أكثر الأكلات المشهورة والمعروفة في جميع دول العالم ولكن تعد إيطاليا هي أول دولة تم التعرف علي البيتزا من خلالها، لذلك من أشهر أنواع البيتزا شهرة بين الناس والمحببة لدي الكل هي البيتزا الإيطالية وإنتشرت بعد ذلك كل جميع الدول وبالتحديد في مصر فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البيتزا، ومن الممكن أن نقوم بإضافة العديد من الحشوات المختلفة إليها مثل تشكيلة مختلفة من الجبن الرومي والموتزريلا والشيدر ويمكن أن نضيف إليها لحمة مفرومة أو فراخ وتوجد بيتزا بالسجق وغير ذلك الكثير.

مكونات عجينة البيتزا

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.ة

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الزبادي.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية قليلة من الماء الدافئ.

طريقة عمل عجينة البيتزا