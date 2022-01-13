نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة أشهر المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بمقادير مظبوطة وغير مكلفة والطعم تحدي في المقال التالي
تعتبر الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات التي تكون غنية جدا بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان وهي الفيتامينات والبروتينات وغيرهم، حيث أنها من أكثر الأكلات التي تشتهر في الكثير من الدول العربية وبالتحديد في سوريا ثم مصر فيمكن أن نقوم بعملها بعدة طرق فتوجد حلاوة طحينية بالمكسرات أو بالكاكاو أو بالقشطة وغيرها الكثير، فكلا منها له طعم جميل فهي من المأكولات التي تكون مميزة بمذاق لذيذ ورائع وغالبا يرغب الجميع في شرائها جاهزة من المحلات ومن الممكن أن تكون الجاهزة غير صحية لأنهم ممكن أن يضيفوا بعض المواد الحافظة التي تضر صحة الإنسان، وغير ذلك أن في وقتنا هذا إرتفعت أسعار الحلاوة الطحينية وهذا الأمر جعل العديد من السيدات يقومون بتحضيرها في المنزل بأقل تكلفة فطريقة تجهيزها سريعة جدا ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت.
مكونات عمل الحلاوة الطحينية
- كوبان كبيران من الطحينية السائلة.
- كوبان كبيران من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوبان كبيران من الحليب البودر.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة المحمصة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
- قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به كوبان كبيران من السكر البودر ونضع كوبان كبيران من الحليب البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم خلطهم مع بعض.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة كوبان كبيران من الطحينية السائلة ولكن يتم وضعها بطريقة تدريجية مع الإستمرار في الخلط بإستخدام مضرب السلك اليدوي ونستمر حتي يتم الحصول على خليط متماسك ومتجانس.
- ثم نقوم بتجهيز علبة تكون على شكل مربع أو مستطيل ونضع في هذه العلبة كيس من البلاستيك ويتم دهن هذا الكيس بالقليل من الزيت بإستخدام فرشاة وبعد ذلك يتم وضع خليط الحلاوة الطحينية.
- وقومي بالصغط عليها بشكل جيد ثم نضيف في النهاية كمية من المكسرات المجروشة المحمصة ومن أمثلة هذه المكسرات هي الفول سوداني والبندق واللوز والفستق وغيرهم، ونستمر في الصغط عليها أيضا ونضع هذه العلبة في الثلاجه ونتركها حوالي ساعتين أو أكثر حتي تتماسك بطريقة جيدة ونقوم بتقطيعها بالشكل المرغوب فيه.
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