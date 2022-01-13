بطريقة أشهر المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بمقادير مظبوطة وغير مكلفة والطعم تحدي

تعتبر الحلاوة الطحينية نوع من أنواع الحلويات التي تكون غنية جدا بالعديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان وهي الفيتامينات والبروتينات وغيرهم، حيث أنها من أكثر الأكلات التي تشتهر في الكثير من الدول العربية وبالتحديد في سوريا ثم مصر فيمكن أن نقوم بعملها بعدة طرق فتوجد حلاوة طحينية بالمكسرات أو بالكاكاو أو بالقشطة وغيرها الكثير، فكلا منها له طعم جميل فهي من المأكولات التي تكون مميزة بمذاق لذيذ ورائع وغالبا يرغب الجميع في شرائها جاهزة من المحلات ومن الممكن أن تكون الجاهزة غير صحية لأنهم ممكن أن يضيفوا بعض المواد الحافظة التي تضر صحة الإنسان، وغير ذلك أن في وقتنا هذا إرتفعت أسعار الحلاوة الطحينية وهذا الأمر جعل العديد من السيدات يقومون بتحضيرها في المنزل بأقل تكلفة فطريقة تجهيزها سريعة جدا ومكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت.

مكونات عمل الحلاوة الطحينية

كوبان كبيران من الطحينية السائلة.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوبان كبيران من الحليب البودر.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة المحمصة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية