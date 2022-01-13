خلطة سحرية لعلاج الهالات السوداء وتفتيح الأسمرار تحت العين لن تصدقي النتيجة

تعد الهالات السوداء من أكبر المشاكل التي تعاني منها أغلبية السيدات أو الفتيات حيث أنها تؤثر تأثير كبير جدا علي الشكل العام بالنسبة للوجه فهي عبارة عن هالات سوداء توجد حول منطقة العين، فقد يوجد الكثير من العوامل التي تتسبب في وجود الهالات السوداء وهي كثرة تناول المشروبات التي تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من الكافيين ومن أمثلة هذه المشروبات هي الشاي أو القهوة وغيرهم، وكذلك السهر وقلة النوم من أكثر العوامل التي لها دور كبير جدا في ظهور الهالات السوداء وأيضا الشعور دائما بالإرهاق والتعب وكثرة التفكير وعدم تناول الأكلات التي تحتوي علي العناصر الغذائية.

مكونات خلطة زيت جوز الهند للتخلص من الهالات السوداء

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.

طريقة عمل خلطة زيت جوز الهند للتخلص من الهالات السوداء