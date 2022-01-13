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عمر شويل - جدة خلطة سحرية لعلاج الهالات السوداء وتفتيح الأسمرار تحت العين لن تصدقي النتيجة - ثقفني
تعد الهالات السوداء من أكبر المشاكل التي تعاني منها أغلبية السيدات أو الفتيات حيث أنها تؤثر تأثير كبير جدا علي الشكل العام بالنسبة للوجه فهي عبارة عن هالات سوداء توجد حول منطقة العين، فقد يوجد الكثير من العوامل التي تتسبب في وجود الهالات السوداء وهي كثرة تناول المشروبات التي تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من الكافيين ومن أمثلة هذه المشروبات هي الشاي أو القهوة وغيرهم، وكذلك السهر وقلة النوم من أكثر العوامل التي لها دور كبير جدا في ظهور الهالات السوداء وأيضا الشعور دائما بالإرهاق والتعب وكثرة التفكير وعدم تناول الأكلات التي تحتوي علي العناصر الغذائية.
مكونات خلطة زيت جوز الهند للتخلص من الهالات السوداء
- ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.
طريقة عمل خلطة زيت جوز الهند للتخلص من الهالات السوداء
- نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند ونضيف إليه ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض ونضع ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.
- ثم قومي بخلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل علي خليط متجانس وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر.
- ثم نضع هذه الخلطة على الهالات السوداء ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة يتم غسلها بإستخدام الماء البارد ويفضل أن يتم تكرار خلطة زيت جوز الهند ثلاث مرات في الإسبوع لإزالتها بشكل نهائي.
- ومن الممكن أن نقوم بتقديم خلطة طبيعية أخري تساعد علي التخلص من الهالات السوداء وهي تكون من خلال تجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون، ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الهالات السوداء ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم قومي بغسلها بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل أن تكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.
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