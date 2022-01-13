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عمر شويل - جدة حتي لو ايديكي سودة كالفحم بملعقة نشا تبييض وتفتيح اليدين وإزالة البقع والأسمرار من أول مرة - ثقفني
توجد وصفات طبيعية كثيرة ومتعددة تعمل على تبييض اليدين ولكن الوصفة القوية والسحرية التي يكون لها تأثير إيجابي وفعال حيث أن تأثيرها يدوم لفترة طويلة جدا والوصفة المذهلة التي تعمل على ذلك هي وصفة النشا، فهو من ضمن المكونات أو المواد الطبيعية التي له القدرة على تبييض هذه المنطقة فمن المعروف أن اليدين تتعرض كثيرا لأشعة الشمس الضارة لذلك تكون باللون الأسمر، وأيضا عند تراكم خلايا الجلد الميتة عليها تعطي لبشرة اليدين ملمس خشن وعندما تكون بهذا اللون تجعل المرأة تشعر بالخجل حيث ترغب دائما في الحصول علي تفتيحها لكي تكون جذابة وملمسها ناعم.
مكونات وصفة النشا لتبييض اليدين
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.
طريقة عمل وصفة النشا لتبييض اليدين
- نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.
- وبعد ذلك قومي بخلط كل المكونات التي تم ذكرها مع بعض للحصول خليط متجانس ثم يتم غسل بشرة اليدين بإستخدام الماء الدافئ ونضع هذه الوصفة عليها ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.
- وبعد مرور هذه المدة يتم غسل اليدين بإستخدام الماء البارد ثم نقوم بتجفيفها من الماء ويفضل أن نضع كريم مرطب مناسب علي اليدين وقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.
- وتوجد وصفة طبيعية آخرى تساعد علي تبييض اليدين وهي ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقه واحدة كبيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند، حيث نقوم بتجهيز طبق ونضع في هذا الطبق جميع المكونات التي تم ذكرها وقومي بخلطهم مع بعض لكي نحصل علي خليط متماسك قليلا ثم نضعها علي اليدين ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر ثم نضع عليها كمية من الكريم المرطب ويتم تكرارها ثلاث مرات في الإسبوع.
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