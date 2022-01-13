حتي لو ايديكي سودة كالفحم بملعقة نشا تبييض وتفتيح اليدين وإزالة البقع والأسمرار من أول مرة

توجد وصفات طبيعية كثيرة ومتعددة تعمل على تبييض اليدين ولكن الوصفة القوية والسحرية التي يكون لها تأثير إيجابي وفعال حيث أن تأثيرها يدوم لفترة طويلة جدا والوصفة المذهلة التي تعمل على ذلك هي وصفة النشا، فهو من ضمن المكونات أو المواد الطبيعية التي له القدرة على تبييض هذه المنطقة فمن المعروف أن اليدين تتعرض كثيرا لأشعة الشمس الضارة لذلك تكون باللون الأسمر، وأيضا عند تراكم خلايا الجلد الميتة عليها تعطي لبشرة اليدين ملمس خشن وعندما تكون بهذا اللون تجعل المرأة تشعر بالخجل حيث ترغب دائما في الحصول علي تفتيحها لكي تكون جذابة وملمسها ناعم.

مكونات وصفة النشا لتبييض اليدين

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل وصفة النشا لتبييض اليدين