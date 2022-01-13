في دقائق اصنعي بنفسك روج طبيعي احمر ثابت في المنزل بمكون سحري بدون تكاليف زي الجاهز

دائما تبحث جميع السيدات والفتيات عن إستخدام الأشياء التي تجعلها جذابة وتزيد من جمالها فمثلا تهتم بالشعر والبشرة والجسم فهم أكثر الأشياء التي تجعلها مميزة عن غيرها فعادة يلجأون إلي تفتيح الشفايف وترطيبها، حيث أن نجد عدد كبير من الفتيات يعانون من وجود تشققات في الشفايف وأيضا يكون لونها أسود داكن وهذا الشيء قد يؤثر تأثير كبير على الفتاة التي تعاني من ذلك لذلك ترغب في تفتيحها وتنعيمها، فجمال الشفايف وعندما تكون باللون الأحمر أو الوردي يجعل الفتاة تشعر بالثقة في نفسها ويكون هذا أيضا مصدر سعادتها ومن المعروف أن إسمرار لون الشفايف يوجد عند الرجال بنسبة أكبر وذلك بسبب كثرة التدخين وتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، أما بالنسبة للسيدات فنجد الأغلبية يعانون من هذه المشكلة ففي هذه الحالة يفضلون إستخدام مستحضرات التجميل مثل الروج فهو لا يعالج الشفايف من التشقق بل أنه يزيد من جفافها وتشققها بسبب إحتوائه على مواد كيميائية ضارة وغير ذلك أنه يعمل علي تلوين أو تفتيح الشفايف بشكل مؤقت، ولكن الكل يرغب في تفتيحها بشكل دائم وعدم ظهور الإسمرار مرة أخرى فهذا الشيء لن يحدث إلا بإستخدام الوصفات الطبيعية.

مكونات خلطة دم الغزال لتفتيح الشفايف وتنعيمها

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دم الغزال.

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة دم الغزال لتفتيح الشفايف وتنعيمها