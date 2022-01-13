طريقة عمل الدجاج مشوي بالليمون والرزماري والدجاج المشوي بالزعتر

دجاج مشوي بالليمون والرزماري، حيث نقدم لكم طريقة شوي الدجاج طريقتان مختلفتان تماماً عن الطرق التقلدية، وبتتبيله رائعة يدخل بها الروزماري والزعتر كعنصر أساسي في الوصفة الشهية، فالدجاج المشوي من أشهي الأكلات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، ولهذا فقد نقدمه إليكم تفصلياً بالمقادير والخطوات.

طريقة عمل الدجاج مشوي بالليمون والرزماري

المكونات:

دجاجة بوزن 1 كيلو

نصف كوب من زيت الزيتون

ثلاث حبات ليمون

6 عود من الروز ماري أو 3 ملاعق كبيرة

مكعب زبدة

ملح وفلفل أسود حسب رغبتك

طريقة التحضير:

ابشري الليمون جيداً، ثم اخلطي الروزماري مع بشر الليمون. ضعي الزبدة في وعاء وضعي فوقه بشر الليمون، الروزماري، والملح والفلفل وقلبي جيداً. أحضري ورق الألومنيوم وأفرديه في صينية مستطيلة، تم ضعي الدجاجة بحيث يكون صدر الدجاج ملاصق للورق، ثم صبي زيت الزيتون علي الدجاجة. ادهني الدجاجة بتتبيله الروزماري التي قمنا بإحضارها وبداخل الفرخة وبين الجلد واللحم. سخني الفرن علي درجة حرارة 400، ثم ضعي الدجاجة لمدة ساعة وربع في الفرن حتي تنضج تماماً وتصبح ذات لون ذهبي. هكذا أصبح الدجاج المشوي جاهز للتقديم.

طريقة عمل دجاج مشوي بالزعتر

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

حبة بصل مفروم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة سماق

ملعقة صغيرة من الزعتر

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

4 قطع صدر دجاج

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير: