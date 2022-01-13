بنصف كيلو دقيق أعملي العيش الكيزر بعجينة قطنية وهشة ومكونات غير مكلفة ألذ من محلات المخبوزات

يوجد الكثير من أنواع المخبوزات أو المعجنات ومن أمثلتها هي العيش والباتيه والكرواسون والفطائر وغير ذلك الكثير ولكن من الأصناف الأكثر تناولا والتي لا يمكن لأي شخص أن يستغني عنه والذي يكون عليه إقبال كبير من قبل كل الأشخاص في جميع أنحاء العالم هو العيش، فهو من الأشياء الرئيسية التي توجد علي أي سفرة وبجانب كل الأكلات وقد يوجد للخبز أنواع كثيرة جدا ومنه العيش الفينو والعيش الكايزر والعيش البلدي وغيرهم الكثير.

مكونات العيش الكيزر في البيت

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب واحد كبير من الزبدة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل الدافئ.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

كمية من السمسم وحبة البركة.

طريقة عمل العيش الكيزر في البيت