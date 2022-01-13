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عمر شويل - جدة بنصف كيلو دقيق أعملي العيش الكيزر بعجينة قطنية وهشة ومكونات غير مكلفة ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني
يوجد الكثير من أنواع المخبوزات أو المعجنات ومن أمثلتها هي العيش والباتيه والكرواسون والفطائر وغير ذلك الكثير ولكن من الأصناف الأكثر تناولا والتي لا يمكن لأي شخص أن يستغني عنه والذي يكون عليه إقبال كبير من قبل كل الأشخاص في جميع أنحاء العالم هو العيش، فهو من الأشياء الرئيسية التي توجد علي أي سفرة وبجانب كل الأكلات وقد يوجد للخبز أنواع كثيرة جدا ومنه العيش الفينو والعيش الكايزر والعيش البلدي وغيرهم الكثير.
مكونات العيش الكيزر في البيت
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- كوب واحد كبير من الزبدة.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل الدافئ.
- بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- كمية من السمسم وحبة البركة.
طريقة عمل العيش الكيزر في البيت
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقتان كبيرتان من السكر وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ويتم تقليب المكونات الجافة مع بعضها.
- ثم نضيف إلي هذا الخليط كوب واحد كبير من الحليب السائل بشرط أن يكون دافئ ونضع كوب واحد كبير من الزبدة بشرط أن تكون طرية أو ذائبة ونقوم بعجن كل المكونات جيدا.
- ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق ومن الممكن أن نضيف كمية قليلة من الماء الدافئ للحصول علي عجينة متماسكة وناعمة ويتم وضع غطاء عليها ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي يزداد حجمها.
- وبعد تخميرها ويتم تجهيز صينيه كبيرة ونقوم بدهنها بكمية من الزبدة أو نضع قطعة من ورق الزبدة وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل كور متوسطة الحجم ونضعها في الصينية ونتركها حتى تختمر مرة آخرى.
- ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية فعند تخمير هذه الكور يتم تجهيز وعاء ونضع بع بيضة واحدة وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وملعقة كبيرة من الحليب السائل ويتم خلطهم مع بعض ونحضر فرشاة ويتم دهن الكور بها.
- ثم نضيف إليها رشة من السمسم وحبة البركة ونقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتي يكون لونه ذهبي ويتم إخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يتم تناوله.
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