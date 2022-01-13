كريم البنجر السحري لتفتيح وتوريد الخدود والتخلص من علامات التقدم في السن

النساء أكثر هوسًا بجمالهن عن الرجال بمختلف مراحل العمر، لهذا فإن بحثهن طوال الوقت عن أكثر الطرق التي تعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء علامات التقدم في العمر والقضاء على الجلد الميت بالبشرة لأنه يسبب تجاعيد الوجه، ولكن تظهر عدة طرق تساعد على ذلك أفضلها هي الكريمات والمواد الطبيعية التي توفر ذلك للبشرة في فترة قصيرة، واشتهر كريم البنجر في الفترة الماضية في علاج كافة مشاكل البشرة وإعادتها للنضارة والحيوية.

كريم البنجر السحري لتفتيح وتوريد الخدود

كريم البنجر السحري أحد أفضل الكريمات الطبيعية التي تستخدم في علاج البشرة واستعادتها لنضارتها وحيويتها، ولكن للحصول على ذلك يجب تحضير الكريم بالمكونات الآتية:

حبة من البنجر حجمها كبير.

ست ملاعق حجمها صغير نشا نظيفة.

ثلاث ملاعق حجمها بحجم ملعقة الطعام زيت جنين القمح.

ومقدار ملعقة نفس الحجم زيت جوز الهند.

خطوات عمل كريم البنجر للبشرة

يعمل كريم البنجر على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة لجعل البشرة أكثر إشراقة ونضارة من السابق، ويتم تحضير كريم البنجر والنشا للبشرة باتباع الخطوات القادمة: