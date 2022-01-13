نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم البنجر السحري لتفتيح وتوريد الخدود والتخلص من علامات التقدم في السن في المقال التالي
النساء أكثر هوسًا بجمالهن عن الرجال بمختلف مراحل العمر، لهذا فإن بحثهن طوال الوقت عن أكثر الطرق التي تعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء علامات التقدم في العمر والقضاء على الجلد الميت بالبشرة لأنه يسبب تجاعيد الوجه، ولكن تظهر عدة طرق تساعد على ذلك أفضلها هي الكريمات والمواد الطبيعية التي توفر ذلك للبشرة في فترة قصيرة، واشتهر كريم البنجر في الفترة الماضية في علاج كافة مشاكل البشرة وإعادتها للنضارة والحيوية.
كريم البنجر السحري لتفتيح وتوريد الخدود
كريم البنجر السحري أحد أفضل الكريمات الطبيعية التي تستخدم في علاج البشرة واستعادتها لنضارتها وحيويتها، ولكن للحصول على ذلك يجب تحضير الكريم بالمكونات الآتية:
- حبة من البنجر حجمها كبير.
- ست ملاعق حجمها صغير نشا نظيفة.
- ثلاث ملاعق حجمها بحجم ملعقة الطعام زيت جنين القمح.
- ومقدار ملعقة نفس الحجم زيت جوز الهند.
خطوات عمل كريم البنجر للبشرة
يعمل كريم البنجر على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة لجعل البشرة أكثر إشراقة ونضارة من السابق، ويتم تحضير كريم البنجر والنشا للبشرة باتباع الخطوات القادمة:
- يجب غسل حبة البنجر أولًا بالماء لتنزيل منها أي شوائب عالقة بها.
- ومن ثم وضع حبة البنجر النظيفة في قدر مليء بالماء يوضع على النار لبعض الوقت حتى تسلق حبة البنجر.
- بعد الوصول لتلك المرحلة نرفع البنجر من الوعاء ونتركه بعيدًا عن الماء حتى تقل حرارته ويصبح جاهز للاستخدام.
- وفيما يلي يتم هرس حبة البنجر جيدًا بعد نزع القشر عنها ويجب أن يصبح ناعمًا.
- نحضر مقدار النشا لنضيفه على البنجر المهروس وبعد مزجهما معًا نضع زيت جوز الهند واستمرار المزج لكي تصبح المكونات كتلة واحدة ومن ثم إضافة زيت جنين القمح.
- يجب أن نتأكد أن المكونات أصبحت متجانسة وجاهزة للاستخدام وقوامها كريمي تمامًا لوضعها في عبوة الاستخدام.
- نضع الكريم في الثلاجة ثلاثة أيام على الأقل لكي نحصل على أفضل قوام وأفضل نتيجة.
- أما عن الاستخدام فقبل تطبيق الكريم يجب أن يغسل الوجه جيدًا لإزالة أي شوائب به.
- بعد تجفيف الوجه نطبق كريم البنجر على البشرة والرقبة عندما يجف بعد حوالي ربع ساعة يغسل الوجه لملاحظة الفرق.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ