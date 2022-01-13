بكوب لبن واحد أعملي الكريمة على أصولها بقوام ثقيل ومظبوط لتزين التورت والكيكات

تواجه جميع السيدات صعوبة في عمل الكريمة في البيت حيث تقوم بشرائها جاهزة من المحلات أو الأسواق فهي تباع بأعلى الأسعار وهذا الشيء جعل الكثير من السيدات يقومون بالبحث عن الطريقة الصحيحة لعمل الكريمة في المنزل بمكونات اقتصادية وغير مكلفة، وهذه الطريقة يتم تقديمها إليكي سيدتي من خلال هذا المقال حيث أن طريقة تجهيز الكريمة سهلة جدا وسريعة ويمكن أن نقوم بتحضيرها بكوب واحد من الحليب السائل، ومن الممكن أن يتم عملها بإستخدام الحليب البودر بشرط أن نضيف كوب من الماء ومن أسرار نجاح الكريمة هو أن يتم وضع الحليب السائل ويكون بارد جدا او مثلج، ومكون الكريمة الأساسي هو الكريم شانتيه فيوجد نوعان منه فيكون علي شكل باكيت وهذا الكريم يوجد به نسبة من السكر والنوع الآخر يكون كريم شانتيه خام فهو خالي من السكريات، ويمكن أن نضيف سكر عند عمله وممكن أن نستغني عنه وتعتبر الكريمة من أحد المكونات الأساسية في عمل الكثير من الحلويات.

مكونات الكريمة بكوب واحد من الحليب

كوب كبير ونصف من مسحوق الكريم شانتيه الخام.

كوب واحد كبير من الحليب السائل المثلج.

رشة من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النسكافية.

طريقه عمل الكريمة بكوب واحد كبير من الحليب