مش هتشتري الجبنة الرومي تاني طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت زي المحلات بطعم رائع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت، يحب الكثيرون تناول الجبنة باستمرار ومن الانواع المفضلة الجبنة الرومي بطعمها المميز، ولكنها باهظة الثمن فلذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات بسيطة وبتكلفة بسيطة، ويكون طعمها مميز مثل الجاهزة سوف نوضح لكم أسهل طريقة يمكنك من خلالها عمل الجبنة الرومي في البيت زي المحلات بطعم رائع.

مش هتشتري الجبنة الرومي تاني طريقة عمل الجبنة الرومي

المكونات

كيلو من اللبن كامل الدسم.

علية من الزبادي.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة من الملح.

فلفل أسود.

2 حبة من البطاطس المسلوقة.

2 ملعقة من القشطة.

طريقة التحضير

قومي بإحضار إناء ووضع اللبن على النار حتي يصل لمرحلة الغليان، ثم عليك إضافة علية من الزبادي، عليك التقليب الجيد المكونات لمدة 5 دقائق، حتي تتخلص من الهواء الموجود باللبن، عليك رفع الإناء من على النار ونتركه جانباً، ثم قومي بوضع الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج، عليك التقليب حتي يذوب الملح تماماً، يضاف المزيج علي اللبن والزبادي وعليك التقليب سريعاً وباستمرار حتي لا تتكون كتل بالخليط، ثم عليك إضافة البطاطس المهروسة والقشطة مع التقليب الجيد المكونات حتي تحصلين على خليط متجانس ذو قوام سميك، عليك إحضار قماش ساش ووضع الخليط فيه للتخلص من السوائل المتواجدة، يترك الخليط جانباً مع وضع ثقل علية لمدة 10 ساعات، ثم عليك إحضار قطعة أخري من الشاش بدل من القديمة ويتم وضع الجبنة فيها والشد للتخلص من السوائل، ثم قم بإحضار وعاء محكم الغلق وضع به كمية الجبنة وقم بالاحتفاظ بها في الثلاجة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بالخطوات

المكونات

3 كيلو من اللبن البقري.

2 كوب من الزبادي.

نصف كوب ماء مثلج.

ملعقة فلفل أسود.

ملح.

نقطة من اللون الأصفر.

شاش قطني.

طريقة التحضير

على نار متوسطة قومي بوضع اللبن واتركي حتي يسخن، أضيفي الزبادي مع التقليب للمكونات ثم أضيفي الملح للماء المثلج مع التقليب، اتركي الحليب حتي يغلي لمدة 15 دقيقة، عليك تقليب المكونات جيداً وتغطيتها لمدة 20 دقيقة، أضيفي الفلفل الأسود ولون الطعام وعليك التقليب الجيد،قومي برفع الخليط من على النار وتركة يبرد ثم قومي بوضع في قطعة الشاش وتركة يصفي السوائل بشكل نهائي، ثم قومي بإحضار علبة وضعي الجبنة بها وقومي بحفظها في الثلاجة.