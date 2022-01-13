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عمر شويل - جدة أقوى حل طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات من الأسبوع الأول، نشارك معكم اليوم طريقة تحضير الوصفة اليابانية الأفضل لإطالة الشعر وزيادة سمكه وكثافته طبيعياً، حيث تخترق فروة الرأس وتحفز بصيلات الشعر لتنمو بشكل أسرع وأكثر قوة كما تكثف الشعر الخفيف وتمنع تساقطه. لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى الأرز فهو يحسن الشعر التالف ويعالج تساقط الشعر بصفة عامة، كذلك نحتاج إلى القرنفل فهو يقوي بصيلات الشعر ويساعد على نموه بشكل فعال، كما أنه ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر ويقويها.

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

مكونات وصفتنا اليوم لزيادة طول وكثافة الشعر بشكل فعال من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من الأرز.

1 ملعقة كبيرة من القرنفل.

كوب من الماء.

ضعي مقدار الأرز في قدر مع إضافة القرنفل والماء ثم ضعي القدر على الموقد ليغلي لمدة 10 دقائق، بعد غلي المكونات نقوم بترشيح الخليط بإستخدام مصفاة ونضع المحلول الناتج في وعاء، ثم صب المحلول في زجاجة رذاذ وطبقي هذه الوصفة على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، رش فروة الرأس ومناطق الصلع بهذا المحلول ثم دلكي فروة رأسك جيداً بأطراف الأصابع، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة وبعد ذلك اغسلي شعرك ويمكنك تركه على شعرك بدون غسله، ويمكنك تطبيق هذه الوصفة على شعرك مرتين في الأسبوع وستلاحظ من الإستخدام الأول أن شعرك سيتوقف عن التساقط.

أقوى الوصفات لإطالة الشعر وزيادة كثافته

لدينا أيضاً خلطة أخرى لتطويل الشعر تقوم بنفس المفعول وتعمل بنفس كفاءة الخلطة السابقة وتتكون من:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل.

3 أوراق غار.

فص ثوم.

كوب ماء.

ضع أوراق الغار وفص الثوم مع مسحوق القرنفل والماء في إناء مناسب، ثم ضعه على النار لمدة 10 دقائق ويفضل تغطية الإناء وبعد غلي المكونات جيداً يتغير لون الماء إلى اللون البني، ثم قم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة ثم صب المحلول في زجاجة رذاذ، ضعي هذا المحلول على شعرك من الجذور وحتى الأطراف ثم غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه لمدة ساعة كاملة ثم اغسلي الشعر بعد ذلك، طبق هذه الوصفة على شعرك مرتين في الأسبوع وستحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الاستعمال.