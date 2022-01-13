طريقة عمل مشروب الشيكولاته في المنزل بسهولة أفضل المشروبات لتحسين الحالة المزاجية

مشروب الشيكولاته من المشروبات اللذيذة والتي يتم شربها كثيراً في فصل الشتاء، كما أنه من أفضل المشروبات ويوجد به فوائد كثيرة، بالإضافة أنه محبوب من قبل الكثيرين من الأشخاص، ويعمل مشروب الشيكولاته على إعطاء الدفء والطاقة لجسم الإنسان، ويتم تقديمه مع الحلويات المتنوعة مثل الكوكيز المقرمشة، والبسكويت والحلويات الشرقية بالعموم، كمل أنه يحتوي على الفيتامينات.

طريقة إعداد مشروب الشيكولاته

يوجد الكثير من الطرق لإعداد مشروب الشوكولاتة والتي سنقوم بعرض أفضل هذه المشروبات والمكونات كالتالي:

المكونات:

٤ كوب من اللبن السائل.

٢٢٠ جرام من الشوكولاتة باللبن ويجب أن تكون مقطعة لقطع صغيرة.

٣ ملاعق من السكر البودرة الصغيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

مارشميلو للتزيين ومكسرات.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب في وعاء متوسط الحجم ووضعه على النار مع التحريك المستمر.

يتم إضافة الفانيليا والسكر البورد ورشة الملح والشوكولاتة للبن، ويتم تحريكها حتى تذوب كل الشوكولاتة.

يتم ترك الخليط على النار ليتم عملية الغليان لمدة لا تقل عن خمس دقائق ويتم رفعه على النار مرة أخرى.

يتم وضع الشوكولاتة الساخنة في كوب للتقديم، وإضافة المارشميلو والمكسرات لتكون جاهزة للتقديم.

طريقة إعداد الكابتشينو بالشكولاتة

المكونات:

٢ ملعقة صغيرة من القهوة.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من اللبن السائل المغلي.

ملعقة صغيرة من الماء .

مسحوق الكاكاو.

مارشميلو للتزيين.

طريقة التحضير:

يتم خلط القهوة مع السكر وإضافة ملعقة صغيرة من الماء ويتم تحريكها بصورة سريعة حتى يتم تشكيل رغوة.

يتم إضافة اللبن المغلي ونقوم بالتحريك جيداً.

نقوم بسكب الكابتشينو في كوبين ويتم تزيين سطحه بالكاكاو ويتم تقديمة ساخنا.

فوائد مشروب الشيكولاته الساخن

يعد مشروب الشوكولاتة من المشروبات المفيدة للصحة وذلك لأنه يساهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، وتكمن فوائده في التالي: