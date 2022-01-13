هتخسي بسرعه الصاروخ… مكون سحري في منزلك لتخسيس الكرش والاراداف والجناب في 3 أيام فقط

موضوعنا اليوم عن كيفية استخدام بذور الكتان للتخسيس وإنقاص الوزن الزائد، تكمن ملايين الفوائد في الثمار والخضروات والفواكه هكذا كما خلقها الله -عز وجل- فلله في خلقه معجزات لا يعلمها الكثير إلا من خلال البحث والإطلاع والتجربة، وتعد مشكلة الوزن الزائد أحد أكبر المشاكل التي تواجه فئة كبيرة من الأشخاص وليست بالمشكلة التي يُستخف بها وإنما يجب معالجتها بشكل فوري قبل أن تتفاقم المشكلة وتؤدي إلى حدوث مضاعفات غير جيدة.

كيفية استخدام بذور الكتان للتخسيس وإنقاص الوزن الزائد

يمكنك إضافة الكتان إلى بعض الأطعمة مثل المخبوزات والفطائر للاستفادة منه بطريقة غير مباشرة.

كما أنه يمكنك إضافته إلى دقيق الشوفان والحبوب أو العصيدة.

ويمكنك وضعه مع الزبادي وإضافة بعض العسل والمكسرات والفواكه وتناوله.

مع العصير يمكنك إضافة بذور الكتان وتقليبها وشربها.

ومع الخبز المحص أضيفي الكتان أو يمكنك رشه من فوق الخبز قبل خبزه.

إدخاله ضمن مكونات عمل السلطة الخضراء أو أي أنواع سلطة.

وكذلك يمكنك إضافة الكتان إلى الصوصات مثل الكاتشب أو الخردل وكذلك إلى التوابل المختلفة والمايونيز.

وأيضًا يمكنك إضافته إلى المكرونة بعد تحضيرها أو أثناء تحضيرها إذا كنت لا تحبين ظهوره في الطعام.

إلى السمك أو الفراخ عند التحضير مثل وضع التوابل عند تحضير هذه الأطعمة.

وأخيرًا يمكنك وضعه مع البرجر أو البفتيك والكباب بدلًا من التوابل والفلفل الأسود مثلًا.

يقوم بعض أطباء الأدوية بطحن الكتان وإدخاله ضمن مكونات عمل الأدوية الطبية التي تستخدم كمكملات غذائية للأشخاص التي تعاني من الضعف الشديد والأنيميا وفقر الدم.

أهم فوائد بذور الكتان