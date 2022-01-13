هينور بشرتك في دقائق.. أقوي كريم طبيعي ضعيه 10 دقائق للتخلص من الكلف والحبوب والتجاعيد للابد

موضوعنا عن أفضل الكريمات لتبييض البشرة والتخلص من الحبوب نهائيًا حيث أن أكثر ما يزعج الفتيات هو ظهور الحبوب التي تسبب لها الحرج كما أن كل فتاة تحلم ببشرة بيضاء ناعمة خالية من أي حبوب وسنوضح لكم في مقالنا اليوم أفضل الكريمات لتبييض البشرة والتي تساعد على التخلص نهائيًا من الحبوب التي تظهر على الوجه والتي لا يمكنك اخفائها بالكريم ويجب معالجتها بالطرق الطبية والصحية التي تحد من ظهورها نهائيًا وليس بشكل وقتي.

أفضل الكريمات لتبييض البشرة والتخلص من الحبوب نهائيًا

ننشر لكم عدد من أفضل الكريمات لتبييض البشرة والقضاء على الحبوب وهي:-

كريم طبي مقدم من فيشي ويوسيرين حيث أنه يقضي على أغلب البثور السوداء الموجودة على البشرة والرؤوس السوداء.

الكريم الطبي المقدم من بيوديرما حيث أنه يفرز العديد من الزيوت المفيدة للبشرة وحمض الساليسيليك الذي يقاوم الحبوب.

وكريم طبي أيضًا متوفر من لا روش بوزيه حيث يحتوي على مكونات تقاوم وتحارب الحبوب والبقع الداكنة.

كريم طبي مفعوله سحري للتبيض والتخلص من الحبوب

يعد كريم ميبو والنشا من أفضل الكريمات التي تستخدم في علاج البشرة والقضاء على الحبوب وتتمثل فوائده فيما يلي:-

يتكون كريم ميبو من زيت السمسم ومادة البيتا سيتوستيرول وشمع النحل.

يعمل كريم ميبو على التخلص من الخلايا الجلدية الزائدة والجلد الميت الموجود على البشرة.

يقلل من احمرار البشرة والتهاباتها كما أن ميبو يعد بأنه مقاوم جيد للجراثيم والبكتيريا ويزيد من نضارة البشرة.

يتم وضعه على البشرة بعد اجراء الليزر حيث أنه يقلل من احمرارها ويمتص من حرارة الوجه العالية.

يقوم بإزالة الآثار الناتجة عن الحروق والتخلص من الندوب وحب الشباب.

أضرار كريم ميبو على البشرة