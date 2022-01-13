ببيضة واحدة وغطاء زجاجة اعملي بسكويت الشاي الوردة الاقتصادي الهش المقرمش 

اعملي بسكويت الشاي الوردة الاقتصادي، البسكويت من أنواع الطعام المفضلة لدى الجميع وتحديدًا الأطفال حيث يمكن تناولها في الإفطار والعشاء وعند الشعور بالجوع بين الوجبات كما يتميز البسكويت بسهولة تحضيرها بأكثر من طعم البرتقال وجوز الهند والفانيليا ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بدون الحاجة إلى وجود ماكينة البسكويت و باستخدام غطاء زجاجة.

اعملي بسكويت الشاي الوردة الاقتصادي

سوف نقدم لم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في البيت

المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الشاي

كوبين من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من النشا.

عدد واحد بيضة.

كوب من السكر البودر.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

رشه ملح.

طريقة تحضير عمل بسكويت الشاي

نحضر وعاء ونضع فيه السكر البودر مع الزبدة ومعاهم الملح والفانيليا والبيض.

نخفق المكونات جيدًا ثم نضيف الكاكاو والنشا.

أثناء التقليب نقوم بإضافة الدقيق تدريجيًا حتى تختلط جميع المكونات.

نستمر في الخلط حتى نحصل على قوام عجينة البسكويت.

نترك المزيج لمدة عشر دقائق حتى ترتاح.

نحضر زجاجة من البلاستيك ونقسمها من المنتصف ونضع كمية من عجين البسكويت.

نقوم بالضغط على العجين حتى يخرج من غطاء الزجاجة بنفس شكل البسكويت الخارج من ماكينة البسكويت.

نقوم برص بسكويت الشاي في الصاج ونشعل الفرن في درجة حرارة متوسطة ونضع به الصاج حتى ينضج.

طريقة عمل بسكويت الوردة بـ غطاء الزجاجة

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل بسكويت الشاي بغطاء زجاجة

المقادير المستخدمة لعمل بسكويت الوردة

كوبين من الدقيق.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة بيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب كاكاو خام.

طريقة تحضير لعمل بسكويت الوردة