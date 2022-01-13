دبري ووفري.... تعالى هقولك على أسهل طريقة لعمل مرقة الدجاج المكعبات والمرقة الفورية البودرة هتخلي طعم الأكل تحفة مش هتسغني عنها أبداً

عمل مرقة الدجاج المكعبات والمرقة الفورية البودرة، مرقة مكعبات الدجاج تعتبر لدى كثير من السيدات من أساسيات كثير من أنواع الطعام فهي تضيف إلى الوصفات مذاق لذيذ ونكهة خاصة ولكن تبحث السيدات عن طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل بعد أن ظهر العديد من الأضرار من استخدام مرقة الدجاج وإليكم خطوات عمل مرقة الدجاج في المنزل لتكون صحية وتستطيعي استخدامها دون الخوف من الإصابة بأي أضرار.

عمل مرقة الدجاج المكعبات والمرقة الفورية البودرة

سوف نقدم لكم طريقة تحضير مرقة مكعبات الدجاج في المنزل

المكونات المستخدمة لعمل مرقة مكعبات الدجاج

مقدار دجاجة أو نصف حسب المتاح.

جزرة.

بصلة مقطعة.

بهارات خضروات.

كرفس.

ملعقة ملح وفلفل أسود.

حبهان.

ورق لورا.

ربع كوب زيت.

كوب دقيق.

طريقة تحضير عمل مرقة مكعبات الدجاج

نحضر حلة ونضع بها كوبين من الماء ونضع بها قطع الدجاج.

نضع الحلة على النار ونضيف البصلة مع ورق اللورا والحبهان والملح والفلفل الأسود.

ننتظر حتى تغلي ونزيل الريم من فوق الشوربة.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق مع الزيت على النار.

نرفع حل الدجاج من النار ونخرج منها الدجاج ونضيف المرقة على الدقيق.

نضيف الجزر والكرفس ونخلط المكونات جيدًا باستخدام المضرب.

نضع الخليط في الأكواب السيليكون ونضعها في الثلاجة حتى تتجمد ثم يمكن استعمال المكعبات كمرقة دجاج.

طريقة مرقة الدجاج الفورية

سوف نقدم لكم عمل مرقة الدجاج الفورية في البيت

مكونات مرقة الدجاج الفورية

ثلاث وحدات جزر.

بصلة قطع.

ورق لورا.

كرفس.

شرائح دجاج.

حبهان وبصل بودر.

ملعقة ملح.

تحضير مرقة الدجاج الفورية

لكي يتم تحضير المرقة الفورية بطريقة صحيحة يجب اتباع هذه الخطوات وهي :-